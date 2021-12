I mars 2017 kom boken «Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs» av epidemiolog Michael T. Osterholm. I boken advarer forskeren, som er direktør ved Center for Infectious Disease Research and Policy ved University of Minnesota, mot antibiotikaresistens og virus som har potensial til å utvikle seg til pandemier.

Boken tar blant annet for seg Mers, ebola og Sars. Både Mers (Midtøsten respiratorisk syndrom) og Sars (alvorlig akutt luftveissyndrom) er coronavirus. Epidemiologen, som mange andre forskere, rådet myndigheter på det sterkeste til å utarbeide en pandemiplan.

Før tre år var omme, hadde Osterholms frykt blitt virkelighet.

Osterholms skremmende spådom slo til



Epidemiolog Michael Osterholm er direktør ved Center for Infectious Disease Research and Policy ved University of Minnesota. Foto: University of Minnesota

Det var april 2020. Det hadde gått en måned siden fly ble satt på bakken, dører ble stengt og gatene ble stille som i graven. Verdens helseorganisasjon erklærte at en pandemi var blitt et faktum. 22. april 2020 ble Osterholm intervjuet av CNN. Der ble han spurt om hvordan han, som ekspert på nettopp dette, så for seg at pandemien ville arte seg.

Grunnet mangel på en langtidsplan og mangelfull pandemiberedskap anslo epidemiologen at coronaviruset trolig ville kunne ta livet av 800.000 amerikanere i løpet av de kommende 18 månedene. Det har nå gått 20 måneder siden CNN-intervjuet, og USA bikket nylig 801.000 døde som følge av covid-19.

– Pandemiens mørkeste dager lå foran oss

Da Joe Biden vant presidentvalget ved utgangen av 2020 valgte Michael Osterholm å bli en del av Bidens corona-team, sammen med blant annet direktøren for NIAID, USAs svar på FHI, Anthony Fauci. Sammen har de gjort jobben som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gjør i Norge.

Nå forteller Osterholm om hva som har foregått i kulissene, og sjokkmøtet med alfa- og delta-variantene. I begynnelsen av pandemien så epidemiologen for seg at pandemien ville vare i om lag to år, og at viruset innen den tid ville ha utviklet seg til et langt svakere influensavirus. Så kom variantene.

– Vi ble uten tvil tatt på senga da alfa- og delta-variantene kom, og jeg fikk en følelse av at dette kom til å endre hele forløpet. Jeg begynte å ane at pandemiens mørkeste dager ikke lå bak oss, men foran oss, forteller Osterholm til CNN.

Alfa, som bærer kodenavn B.1.1.7, ble først oppdaget i Storbritannia i november 2020, fra en positive test som hadde blitt tatt to måneder tidligere. Så da nyheten om delta-varianten kom, ble ikke forskerne overrasket, men de fikk plutselig en ny oppgave på bordet. Oppsto alfa i Storbritannia, eller ble den bare oppdaget der? Og hvorfor oppsto delta i India? Dette er spørsmål Osterholm fortsatt leter etter svarene på, i håp om bedre å kunne danne seg en forståelse av hvordan pandemien vil kunne utvikle seg.

Osterholm følger med på smitteutviklingen i Norge. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg stusser over det som skjer i Norge

På spørsmål om omikron drar Osterholm frem Norge som et eksempel. Epidemiologen påpeker at forskning i Sør-Afrika tilsier at varianten gir mindre alvorlig sykdomsforløp enn dominerende delta, men påpeker likevel at situasjonen i Norge skaper hodebry.

– Selv om det er for tidlig å konkludere, så er det god grunn til å tro at omikron er mindre farlig enn delta-varianten, men det er likevel noe som får meg til å stusse. Når man ser på de store utbruddene i Norge, Danmark og Storbritannia, så er det bemerkelsesverdig hvor mange av de smittede som viser seg å være fullvaksinerte personer, sier Ostherholm til CNN.

Epidemiologen understreker at det likevel er et godt tegn at de fleste fullvaksinerte kun utvikler svært milde symptomer, og mener at det er et klart tegn på at en tredje, såkalt boosterdose, er veien å gå. Dette mener Osterholm vil være avgjørende for å beskytte sykehusene mot overbelastning.

Sykehusene slår alarm

I forskerens hjemstat Minnesota er sykehusene nær kollaps, og tidligere i uken slo direktører fra flere sykehus seg sammen og gikk ut i lokalmedia med en bønn til folket.

«Vi er overarbeidet og vi er knust, og snart er vi der at vi ikke lenger kan tilby akutthjelpen som trengs. Hva skjer når du havner i en bilulykke? Får et hjerteinfarkt eller slag? Vil vi kunne gi livreddende hjelp på ditt lokale sykehus? I dag kan vi ikke garantere det», står det i skrivet, som er signert direktører ved ni forskjellige sykehus.

Skrivet ble publisert i lokalavisen Minneapolis Star Tribune, og helsearbeiderne oppfordrer innbyggerne til å ta tredje dose så snart de får tilbud om det.

Intensivsykepleier Tamara Hill er på gråten utenfor Regions Hospital i Minnesota. Foto: David Joles / Star Tribune/AP/NTB

Tar lærdom fra Sars-epidemien

I forkant av utrullingen av vaksinene jobbet forskere på spreng med å utarbeide en vaksinasjonsplan. De landet på at to doser i første omgang ville være tilstrekkelig, noe Osterholm allerede da stilte seg tvilende til. Tidligere forskning, blant annet i etterkant av Sars- og Mers-epidemiene, viser at immunresponsen mot coronavirus er kort, og at det dermed vil bli nødvendig med såkalte boosterdoser for å opprettholde immunresponsen i kroppen.

I Norge er utrullingen for tredje dose allerede i gang. Mandag 13. desember kunngjorde helseminister Ingvild Kjerkol at alle over 45 år skal få tilbud om tredje dose innen midten av januar. Helseministeren kom samtidig med en klar beskjed til folk i risikogruppen.

– Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig, innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet, sa Kjerkol under regjeringens pressekonferanse på Luciadagen.