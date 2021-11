Arthurs (6) siste timer: – Ingen er glad i meg, ingen vil mate meg

Flere klipp fra et overvåkningskamera fra hjemmet i Solihull i Storbritannia viser en synlig utmagret seks år gammel gutt, som sliter med å løfte puten sin etter at han måtte sove ute i stua, melder flere britiske medier.

I ett av klippene sier gutten «ingen er glad i meg». Mens han i et annet syv ganger gjentar: «Ingen kommer til å mate meg».

Klippene ble vist i retten i Coventry Crown Court denne uken i rettssaken mot guttens far og stemor, som er tiltalt for barnemishandling og drap på gutten. Det var stemoren som hadde tatt vare på om lag 200 klipp, som viste hvordan hun irettesatte gutten.

Dødelige hodeskader

Arthur Labinjo-Hughes kollapset mens han var alene med stemoren i hjemmet og døde på sykehus med omfattende skader til hodet 17. juni 2020. Både stemoren og faren har innrømmet å ha «irettesatt» gutten, men nekter straffskyld for å forvolde hans død.

Seks år gamle Arthur døde av hode skader på sykehus i fjor sommer. Nå er faren og stemoren tiltalt for drap og tortur av sønnen. Foto: West Midlands Police

Ifølge stemoren må han ha kastet seg selv ned eller falt ned en trapp. Ifølge legene på sykehuset var det ikke mulig å overleve de hodeskadene han kom til sykehuset med.

Strengt regime

I retten tidligere denne uken fortalte faren at stemoren hadde innført et strengt regime og at han selv var «mentalt misbrukt» for å få ham til å følge regimet.

Gutten skal ha blitt tvunget til å stå opp mot 14 timer i strekk og ble nektet mat og drikke. Ifølge aktoratet skal hun også ha servert gutten mat med alt for mye salt, noe som kan være livsfarlig.

Selv om han ikke var hjemme da sønnen kollapset, mener politiet at faren medvirket til sønnens død. Sammen med de sjokkerende overvåkningsbildene, ble det også lagt frem meldinger mellom faren og stemoren om sønnen i retten.

Stemoren skal ha sendt klipp av at gutten gråt til faren med meldinger som «Nå har han begynt igjen», «holder på fortsatt». I enkelte av klippene skal Arthur ha ropt etter onkelen og bestemoren.

Onkelen fortalte i retten at Arthur på besøk hos ham skal ha brutt ut i tårer og fortalt ham at stemoren hadde dyttet ham inn i en vegg og kalt ham stygg.

«Den ungen skal få det når jeg kommer hjem»

«Grav Arthurs grav», «Jeg skal fjerne nakken hans» og «Den ungen skal få det når jeg kommer hjem», er blant svarene faren skal ha sendt til stemoren. Han innrømmet i retten å ha sendt meldingene, men nekter fortsatt for å ha bidratt til sønnens død.

Han innrømmet også i retten å ha brukt presspunkter på gutten for å irettesette ham. Dette gjorde han etter å ha sett video av dem brukt av amerikansk politi på nettet.

Samme dagen som han døde, skal klipp ha vist at han var så svak at han knapt klarte å flytte dyna for å stå opp. Han hadde ikke sitt eget rom, men måtte sove på gulvet i stua, uten madrass.

Ifølge påtaleansvarlig Jonas Hankin hadde paret rutinemessig både fysisk og psykisk misbruk og påførte ham flere skader. Det ble funnet totalt 130 skader på kroppen hans da han ble obdusert, noen gamle og noen nye.

Skjedde under nedstengningen

Arthur og faren flyttet inn hos stemoren omtrent samtidig som Storbritannia fikk nedstengning som følge av pandemien. Det er fra da av torturen startet, mener aktoratet. Arthurs biologiske mor sitter i fengsel dømt for drap på kjæresten.

Britisk barnevern ble sendt til adressen to måneder før Arthur døde, etter at bestemoren meldte om at hun hadde funnet blåmerker på gutten, men det skjedde ikke noe mer.

Stemoren har innrømmet ett tilfelle av barnemishandling, men nekter for å ha forvoldet skadene som førte til hans død. Retten måtte ta en pause tirsdag da hun fikk ett illebefinnende i retten og måtte ha behandling fra helsepersonell.

Det er foreløpig ikke satt dom i saken.