I april i fjor ble Lucille Payne (82) funnet død, begravet i sin egen hage i Las Vegas.

Myndighetene i Las Vegas tror Payne ble liggende død i hjemmet i mer enn to år, før husokkupanter fant henne. Ifølge NBC News skal de ha partert og begravet kvinnen i hagen, før de tok over både huset og eiendelene hennes.

Ingen siktede

Enn så lenge har ikke politiet i Las Vegas identifisert noen mistenkte i saken, men myndighetene har uttalt at de ansvarlige står overfor siktelser for både svindel og tyveri.

– Etter å ha funnet henne, har de ansvarlige begravd Payne og solgt bilen og flere av eiendelene hennes på uredelig vis, sier drapsetterforsker Ray Spencer.

Trodde det var mord

Til den CBS-knyttede TV-kanalen Klas-TV forteller flere naboer at huset har sett tomt ut i flere år.

Da politiet ankom adressen etter et tips i april, mistenkte de først at det dreide seg om et mord. Rettsmedisineren bekreftet i utgangspunktet mistanken, da det ble funnet flere skader forenelig med stump vold på Paynes kropp.

Etter å ha oppdaget at kvinnen hadde vært død i flere år, er dødsårsaken endret til udefinert.

Etterforskere tror Paynes bortgang gikk ubemerket hen siden 82-åringen bodde alene, ikke hadde noen nære slektninger og fordi regningene hennes ble betalt med faste trekk hver måned.