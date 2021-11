Vaksinasjonsgraden er generelt høy, men likevel er det europeiske land som preger listen over land med høyest smittetrykk. Slovenia, Kroatia, Tsjekkia, Østerrike, Belgia og Irland sliter alle med et bortimot løpsk smittetrykk.

Nå må flere myndigheter finne frem «meteren» og andre restriksjoner. Men denne gangen er det en gruppe som vil bli hardest rammet – de uvaksinerte.

Forbyr uvaksinerte å delta

Onsdag meldte avtroppende statsminister i Andrej Babis i Tsjekkia at landet vil forby uvaksinerte, som ikke kan vise til tidligere smitte av covid-19, å delta i offentlige begivenheter. Tidligere har det vært nok å vise en negativ coronatest om man ikke var vaksinert, men det vil ikke lenger være tilstrekkelig.

Landet med 11 millioner innbyggere registrerte tirsdag 22.479 smittede på ett døgn. Samme døgn satte også Norge ny smitterekord med 2552 nye smittede.

En kvinne i Praha tenner et lys til minne for ofrene i coronapandemien. Tsjekkia er blant landene i Europa med høyest smittetrykk og myndighetene har sett seg nødt til å innføre nye strenge tiltak. Foto: Petr David Josek / AP

Lockdown for uvaksinerte

Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg sier det er åpenbart at vinteren og jula blir ukomfortabel for landets uvaksinerte. Regjeringen går trolig inn for å innføre nedstengning for østerrikere som ikke lar seg vaksinere mot covid-19. Foto: Johanna Geron / Pool via AP / NTB Foto: NTB

I Østerrike har man gått enda hardere til verks. Fra og med mandag måtte uvaksinerte østerrikere holde seg hjemme med mindre de skal på jobb, til legen eller på butikken, bestemte landets regjering søndag.

– Med den vaksinasjonsgraden vi nå ser, vil vi bli fanget i en ond sirkel av nye smittetilfeller, sa statsminister Alexander Schallenberg søndag.

Barn under 12 år er unntatt fra reglene.

Stenger puben midnatt

I Irland, som er blant landene som har høyest vaksinasjonsgrad i Europa, er man også bekymret for utviklingen. Fra torsdag må Guinness-drikkende irer innfinne seg med at puber, restauranter og nattklubber ikke får holde åpent etter midnatt.

89,1 prosent av befolkningen over 12 år er fullvaksinert i landet.

– Reintroduksjonen av restriksjoner på sykehus viser at å leve med covid ikke er bærekraftig for landet, sier Adrian Cummings, leder for hovedorganisasjonen for restauranter i landet, til CNN.

Tidligere har både Frankrike og Italia påbudt ansatte å vaksinere seg, eller risikere å bli permittert. Det samme kravet møter visse yrkesgrupper i Ukraina.

I Hellas må ansatte teste seg to ganger i uken for å slippe inn på kontoret, ifølge AP. Helsearbeidere og personer ansatt i eldreomsorgen er pålagt å vaksinere seg.

– Uvaksinerte løper større risiko

Hos søta bror i Sverige ble det onsdag klart at landet vil innføre coronapass for større offentlige arrangementer fra 1. desember.

Sveriges sosialminister Lena Hallengren under en tidligere pressekonferanse. Arkivfoto: Jessica Gow / TT / NTB Foto: NTB

– Sverige er ikke isolert fra omverdenen. Den som er uvaksinert, løper en større risiko for å spre smitten videre, sa den svenske sosialministeren Lena Hallengren, på pressekonferansen onsdag.

I Norge har man valgt å la kommunene bestemme om man ønsker å bruke coronasertifikat på offentlige arrangementer. Et coronasertifikat viser om man er vaksinert, har tidligere vært smittet med viruset eller nylig har tatt en coronatest. Foreløpig har Tromsø og Trondheim, kommuner med høyt smittetrykk, varslet at det kan være aktuelt å innføre coronasertifikat lokalt.

Tomme tribuner

Nederland valgte som kjent å stenge ned i tre uker. Det betydde at landskampen mot Norge tirsdag gikk for tomme tribuner i Rotterdam. Mangelen på publikum hjalp lite for det norske laget som tapte 2-0 og drømmen om VM gikk i bras.

VM-kvalifiseringen i fotball endte med nederlandsk glede og norsk skuffelse tross tomme tribuner. Her jubler Steven Bergwijn for sin scoring mens de norske fortviler. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB

Fra lørdag måtte serveringssteder, barer og restauranter stenge klokka 20, mens butikker som selger ikke-nødvendige varer, stenge klokken 18. Befolkningen rådes til ikke å ha flere enn fire gjester på besøk og jobbe hjemmefra så mye som mulig.

72,5 prosent av landets 17 millioner innbyggerne er fullvaksinert. Til sammenligning er rundt 70 prosent fullvaksinert i Norge.

I Tyskland teller man fortsatt på knappene om å innføre nye restriksjoner. Den tyske helseministeren Jens Spahn har anmodet leger om å ikke være for strenge med å vente seks måneder med å sette en ekstra vaksinedose.

Får ikke delta i nasjonalforsamlingen

Folkevalgte i Latvia som ikke er vaksinert, får ikke lov å delta i møter i nasjonalforsamlingen etter at en omfattende nedstengning ble opphevet mandag.

En ny lov som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen Saeima fredag innførte et krav om at folkevalgte, nasjonalt og lokalt, må være vaksinert mot corona.

De vil bare kunne delta i møter etter å ha lagt fram vaksinepass, eller en legeerklæring som anbefaler utsettelse av vaksinering, sammen med en negativ test. Loven trer i kraft mandag og varer til juli neste år.

På grunn av økende smitte innførte Latvia i forrige måned en omfattende nedstengning med portforbud om kvelden, stengte butikker og kansellering av kultur- og sportsarrangementer. Nedstengningen ble opphevet mandag.

Nasjonalforsamlingen vedtok også en lov som gir arbeidsgivere myndighet til å avskjedige ansatte som nekter å la seg vaksinere.