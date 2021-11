«Alle sammen, det er med et trist ansikt jeg må fortelle dere at legene kalte meg inn i dag for å meddele meg at prostata-biopsien hadde kommet tilbake me aggresiv kredt. Jeg venter fremdeles på resultater fra andre tester i tillegg».

Det skriver Joe Exotic på Instagram, fra fengselscellen i Texas, onsdag.

I Norge var det VG som omtalte saken først.

«Carole vil holde sin egen fest»

«The Tiger King», som egentlig heter Joseph Maldonado-Passage, skriver videre:

En apelldomstol bestemte 14. juli i år at Joe Exotic skal få en kortere dom en den han fikk i 2020. Endelig fastsettelse er fortsatt ikke klar. Foto: Santa Rosa County Jail / AP/NTB

«Akkurat nå ønsker jeg ingens medynk, og jeg er sikker på at Carole vil holde sin egen fest for dette. Det jeg trenger er at verden er min stemme for å bli løslatt, de har bevisene, JEG GJORDE IKKE DETTE! Og det er ingen grunn for statsadvokaten til å dra dette ut i tid, så jeg kan komme hjem og få behandling på egenhånd eller nyte livet jeg måtte ha igjen med med de jeg er glad i! Be for meg, alle sammen, og vær min stemme. Med kjærlighet, Joe Exotic».

Referansen «Carol» er til Big Cat Rescue-sjefen Carole Baskin (60), Exotics nemesis, som han er dømt for å ha bestilt en leiemorder til å drepe.

Ny rettsbehandling

Carole Baskin og hennes Big Cat Rescue ved Tampa i Florida overtok Joe Exotics zoo. Foto: Loren Elliott / AP / NTB

Joe Exotic (58) soner en dom på 22 år for denne drapsbestillingen, og for dyremishandling. Tidligere i år beordret en dommer i Texas at Exotic skal få prøvd straffeutmålingen på nytt, ettersom dommeren mente den er for streng.

Joe Exotic ble verdensstjerne over natten i 2020, da Netflix slapp dokumentarserien «Tiger King: drap, kaos og galskap», om livet som sjef for en stor dyrehage med store kattedyr. Hans karismatiske vesen fascinerte en hel verden, men dokumentaren tydeliggjorde også store personlige problemer hos Exotic, med blant annet underliggende aggresjon og en nesten sykelig opptatthet av «konkurrenten» Baskin.

Tidligere i år ventet Exotic forgjeves på en benådning fra Donald Trunp, som han var sikker på ville komme i sammenheng med at presidenten overlot embedet til presidentvalgvinner Joe Biden i januar

Joe Exotic venter fortsatt på at straffeutmålingen fra 2020 skal behandles på nytt.