Svensk overlege advarer: – Må ikke bli som Oslo

Lørdag gjenåpnet Norge, og onsdag er det svenskenes tur når trinn 4 i deres gjenåpningsplan trer i kraft.

Men ikke alle slipper jubelen løs av den grunn.

Overlege John Styrud ved Danderyd sykehus, som ligger en mil nord for Stockholm sentrum, kommer med en advarende pekefinger til de som skal feire gjenåpningen.

– Det må ikke bli som i Oslo, at det blir folkefest på gata. Man må ha respekt for hverandre og holde avstand, sier Styrud til Aftonbladet.

Han sikter til at det var folksomt og full fest i Oslos gater på gjenåpningsdagen lørdag.

– Har ikke tid til en ny bølge

Avisen skriver at sykehusene i Stockholm for øyeblikket er fulle av pasienter som har vært utsatt for ulykker, hjerteinfarkt og lignende.

Om lag 17 prosent av den svenske befolkningen er enda ikke vaksinert mot covid-19.

Styrud advarer mot ideen om at pandemien er over. Han ber folk være forsiktige.

– Vi har absolutt ikke tid eller kapasitet til at det blir en ny bølge. Alle som ikke er vaksinert må gå og vaksinere seg nå, sier overlegen.

Dette er lettelsene

Trinn 4 i den svenske gjenåpningsplanen innebærer blant annet at deltakergrensene for alminnelige sammenkomster og tilstelninger fjernes. Det blir altså fritt fram for fullsatte tribuner på fotballkamp og stappfulle konsertlokaler, skriver NTB.

Også for private arrangementer fjernes begrensninger på antall deltakere. Dermed kan blant annet bryllup og bursdagsfester holdes uten begrensninger. Kafeer, restauranter og andre utesteder slipper restriksjoner på åpningstid, antall gjester på hvert bord, og avstand mellom bordene. De får dessuten holde innendørs konserter igjen.

Det er ikke lenger anbefalt å jobbe hjemmefra, men på samme måte som i Norge anbefaler svenske myndigheter at de som har symptomer på covid-19, blir hjemme og tester seg.

Disse lettelsene gjelder imidlertid kun for de vaksinerte. Uvaksinerte bør også framover unngå større forsamlinger, samt unngå å ha nær kontakt med personer i risikogruppe eller over 70 år, ifølge NTB.