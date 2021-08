«Jeg elsker jobben min» skrev 23 år gamle Nicole Gee under et bilde hun delte på Instagram forrige uke. På bildet holder hun et lite barn i armene sine. Få dager senere ble hun drept.

20. august delte Gee dette bildet av seg selv med et afghansk barn i armene på sin Instagram-konto. Foto: Sgt. Isaiah Campbell/U.S. Marine Corps/NTB

Torsdag gikk myndighetene fra en rekke land ut og ba folk om å holde seg unna Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul.

Det var britiske og amerikanske myndigheter som først gikk ut med det de sa var «svært, svært troverdig» informasjon om et nært forestående angrep ved flyplassen.

Kort tid etter ble området rammet av en eksplosjon.

Ifølge Pentagon hadde en selvmordsbomber tatt seg inn på flyplassen og detonert en bombe. Minst 170 personer er bekreftet omkommet, deriblant 13 amerikanske soldater. Lørdag kom beskjeden om at 23 år gamle Nicole Gee var blant de drepte, skriver New York Post.

– Gee var et prakteksemplar av en marinesoldat, skriver medsoldat Karen Holliday på Facebook.

Lokalsamfunn i Sorg

Gee, som opprinnelig var fra delstaten California, hadde som hovedoppgave å hjelpe kvinner og barn ved flyplassen ved Afghanistans hovedstad. Hun delte flere bilder fra evakueringen på sin Instagram-konto, deriblant bildet hvor hun holder et sovende barn, som senere ble delt videre av Pentagon på deres Twitter-konto.

Gee ble identifisert og bekreftet omkommet lørdag. Familien og lokalsamfunnet er i sorg etter tapet av den 23 år gamle soldaten.

– Familien vår vil aldri bli den samme igjen nå som du er borte. Du var en helt for alle menneskene du hjalp i Kabul, og vi kunne ikke vært mer stolte over deg, skriver Gees kusine Steffani Moody på Facebook.

Gees søster, Misty Fouco, valgte å dele en hyllest til søsterens ektemann Jarod Gee.

– Jeg har aldri vært borti et par med et så sterkt bånd som de to hadde. Jeg er helt knust over at Jarod har mistet sin store kjærlighet, skriver Fouco på Facebook.

(Saken fortsetter under bildet)

Her er Gee avbildet sammen med medsoldater i Afghanistan. Foto: Staff Sgt. Mark E Morrow Jr/U.S. Marine Corps/NTB

– Vi vil jage dere

Timer etter angrepet gikk USAs president Joe Biden ut og sa at landet ikke vil tilgi eller glemme drapet på Gee og de 12 andre soldatene.

– Til de som utførte dette angrepet, og til alle som vil USA vondt, vit dette: Vi kommer ikke til å tilgi. Vi kommer ikke til å glemme. Vi vil jage dere; dette skal dere få betale for, sa Biden i en tale til det amerikanske folk torsdag kveld.

Terrorgruppen IS Khorasan har tatt på seg ansvaret for angrepet. Gruppen, også kjent som IS-K , ble opprinnelig dannet av militante opprørere fra Pakistan sammen med misfornøyde Taliban-medlemmer. Den operer hovedsakelig nord og øst i Afghanistan, nær Kabul. Gruppen oppsto i 2015 som et utspring etter at IS' kjernekrigere opprettet sitt kalifat i Syria og Irak sommeren 2014.