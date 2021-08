For snart 2000 år siden ble den gamle, romerske byen Pompeii fullstendig ødelagt da vulkanen Vesuv hadde utbrudd i år 79 e.Kr. Vesuvs utbrudd er blant de dødeligste kjente vulkanutbrudd i Europa. Trolig ble minst 2000 mennesker drept av lavaen og den glovarme luften som fulgte utbruddet.

Pompeii står igjen som et enestående vitnesbyrd om livet i Romerriket og ble i 1997 erklært som et verdensarvsted av UNESCO.

Historisk funn

Etter snart 2000 år bærer fortsatt hodeskallen flere små hvite hår, i tillegg til deler av et øre. Foto: Foto: Pompeii Archeological Park Press Office

I et eldgammelt gravkammer har arkeologer funnet det som beskrives som det best bevarte skjelettet noensinne funnet i Pompeii, i tillegg til informasjon som kaster lys på det kulturelle livet i byen.

Funnet er spesielt av flere grunner. Hodeskallen bærer fortsatt flere små hvite hår, i tillegg til deler av et øre. En annen ting som forbauser arkeologene er at det i det hele tatt blir funnet et skjelett, med tanke på at de fleste ble kremert på den tiden.

Skjelettet ble funnet i et gravkammer i Porta Sarno, et område i Pompeii som fortsatt ikke er åpent for offentligheten.

Holdt forestillinger på gresk

I gravkammeret tyder inskripsjoner på at det er den tidligere slaven Marcus Venerius Secundio som er funnet, og at han hjalp til med å organisere forestillinger som ble fremført på gresk.

Dette skal være den første bekreftelsen på at forestillingene i Pompeii ikke bare ble fremført på latin, skriver Reuters.

– At det ble holdt forestillinger på gresk er bevis på den livlige og åpne kulturutvekslingen som preget det gamle Pompeii, sier Gabriel Zuchtriegel, direktør for Pompeii arkeologiske park.

Arkeologene etterforsker nå om det er en mulighet for at Venerius ble mumifisert i forkant av begravelsen. Det er nemlig funnet rester av spesifikke tekstiler som ble brukt under mumifisering på skjelettet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

I Pompeiis Porta Sarno nekropolis ble Marcus Venerius Secundio funnet. Området er ikke åpent for offentligheten. Foto: Alfio Giannotti / AP

Tidligere slave som ble velstående

Venerius’ navn skal dukke oppe i et annet arkiv i byen, hvor han blir identifisert som en slave med tilknytning til Venus Tempel.

I et intervju med AP News forteller Zuchtriegel at Venerius åpenbart hadde greid å etablere seg etter han ble befridd fra slaveriet, med tanke på det monumentale gravkammeret han ble funnet i.

– Han ble ikke superrik, men han nådde definitivt en betraktelig rikdom, sier Zuchtriegel.

Ifølge tester gjort på skjelettet skal Venerius ha befunnet seg i 60-årene da han omkom.