Temperaturene i et av Grønlands mest høytliggende områder har for tredje gang på under ti år steget over frysepunktet, men nylig skjedde noe som aldri før har blitt registrert. Nedbør som, normalt kommer i form av snø, falt for første gang som regn.

Regnet la seg over isen, nesten som et speil. Som konsekvens smeltet syv ganger mer is denne søndagen enn hva det normalt gjør i løpet av et døgn.

– Det som foregår her er ikke naturlig

Området ligger like ved Summit stasjon, en forskningsstasjon som er bemannet året rundt. Senteret ligger på det høyeste punktet av Grønlandsisen, og regnet falt utenfor forskningsstasjonens dørstokk. Ifølge forskere er dette et klart tegn på klimaendringenes dramatiske utvikling.

– Det som foregår her er ikke et varmt tiår eller to i et naturlig vandrende klimamønster. Dette er uten sidestykke, sier forsker Ted Scambos ved National Snow and Ice Data Center til CNN.

Normalt ligger snøen tung over området rundt Summit stasjon på Grønland. Søndag regnet det. Bildet er tatt 15. juli 2011 og viser hvordan det normalt ser ut på sommesrtid. Foto: Brennan Linsley / AP/NTB

Snuoperasjon ved forskningssenteret

Forsker Jennifer Mercer ved Office of Polar Programs ved National Science Foundation deler kollegaens oppfatning, og sier at Summit stasjon allerede er i gang med en snuoperasjon.

– Dette betyr at vi må forberede oss på værtyper som vi aldri før har måtte forholde oss til ved stasjonen, sier Mercer til CNN.

Issmeltingen og værforandringene er, ifølge forskerne, i stor grad en konsekvens av de menneskeskapte klimaendringene.

Tidligere i august publiserte FNs klimapanel en rapport som viser til hvordan oljevirksomhet har medført at issmeltingen på Grønland i løpet av de siste 20 årene har skutt fart.

Totalt sett har jorden mistet 28 trillioner tonn is siden midten av 90-tallet. Store mengder av smeltingen har funnet sted i Arktis- og Grønland-området.

