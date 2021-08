Rainsford har lært seg språket, studert kulturen og folket, landets historie og jobbet av og på som BBCs Moskva-korrespondent.

– Jeg har virkelig elsket å prøve å fortelle Russlands historie til verden, men det blir en vanskeligere og vanskeligere historie å fortelle. Likevel hadde jeg ikke forventet dette. Det er sjokkerende, sier Rainsford.

Får aldri komme tilbake

Journalistens visum utgår i slutten av august, og Russland har ingen planer om å fornye visumet. Selv har Rainsford fått beskjed om at hun aldri får vende tilbake.

Til BBC har statlig russisk media uttalt at dette er hevn for at Storbritannia ikke gir visum til russiske journalister.

Ifølge Rainsford er dette et klart tegn på at ting har endret seg. Russland lukker seg mer og mer fra resten av verden, mener hun.

– Vil ikke ha sånne folk her

Da Rainsford fikk beskjed om at visumet hennes ikke ville bli fornyet, forsøkte hun å forklare at hun ikke er en fiende. Hun mener selv at hun forstår Russland, og at hun ved å snakke direkte med folket kan formidle Russland til verden.

– Realiteten er at de ikke vil ha sånne folk her. Det er mye lettere å ha færre mennesker her som forstår og kan snakke med folket. Det er kanskje lettere for dem å ha folk her som ikke snakker språket, og som ikke kjenner landet så godt, resonnerer Rainsford.

– Et direkte angrep på pressefriheten

BBC kaller selv utvisningen for et direkte angrep på pressefriheten.

– Utvisningen av Sarah Rainsford er et direkte angrep på pressefriheten som vi fordømmer uten forbehold, sier BBCs toppsjef Tim Davie.

Davie forteller at Rainsford er en «usedvanlig og uredd journalist», som har opptrådt uavhengig og gått i dybden når hun har rapportert fra Russland og det tidligere Sovjetunionen.

Utvisningen skjer mens forholdet mellom Storbritannia og Russland er svært anstrengt, og etter at russiske myndigheter i lengre tid har slått hardt ned på opposisjonsgrupper og frie medier.