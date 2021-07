Den katolske presten Jeffrey Burrill går av som generalsekretær i det ledende organet for den katolske kirke i USA, etter at en katolsk nyhetsside beskyldte Burrill for å bruke den homofile dating-appen Grindr. Nyhetssiden The Pillar «avslørte» forholdet overfor resten av organisasjonen. Det skriver New York Post.

Ifølge «avsløringene» til The Pillar skal presten også ha frekventert på skeive utesteder, vært i en badstue for homofile i Las Vegas og deltatt i seksuell aktivitet med andre menn.

Nyhetssiden skal angivelig ha funnet ut av Burrills «syndige» Grindr-bruk og barbesøk ved å se over prestens telefondata. The Pillar hevder at dataen ble anskaffet på lovlig måte.

Skulle leve i sølibat

Selv om Burrills aktiviteter på alle måter er lovlige rent juridisk har den katolske kirken i USA en annen oppfatning av Burrills angivelige kjærlighetsliv.

Den katolske lære er tydelig på at sex kun skal forekomme innenfor rammene til et heteroseksuelt ekteskap. Ifølge New York Post hadde Burrill avlagt et løfte om å leve i sølibat, med andre ord, å avstå fra sex.

Den katolske organisasjonen Burrill var generalsekretær i, US Conference of Catholic Bishops, ble opplyst om beskyldningene mandag.

– Det som ble delt med oss inkluderte ikke overgrep mot barn, men for å unngå å forstyrre organisasjonens arbeid har Burrill sagt opp stillingen på dagen, skriver erkebiskopen av Los Angeles, José Gomez.

Homofili, sammen med alle andre former for seksuell aktivitet utenfor heteroseksuelle ekteskap, regnes som en synd i katolisismen.

Kritiseres

I kjølvannet av beskyldingene høster The Pillar kritikk fra flere hold. Nyhetssiden fordømmes som homofobisk og uetisk som følge av anskaffelsen av Burrills telefondata.

– De spionerte (mer presist, brukte «utvunnet data» fra en ikke navngitt kilde som spionerte på ham) for å avsløre at han antagelig hadde brutt løftet om å leve i sølibat. Artikkelen, som jeg ikke vil lenke til, sammenflettet homofili og pedofili gjentatte ganger i forkledning som en journalistisk «etterforskning», skriver presten James Martin i et Facebook-innlegg til støtte for Burrill.

I tillegg til kritikk fra religiøse aktører fordømmes The Pillar også av personvernseksperter.

Burrill har ikke kommentert saken.