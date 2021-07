Harry og Meghan høstet både støtte og kritikk da de stilte opp i et stort intervju med amerikanske Oprah Winfrey tidligere i år.

Piers Morgan, som på det tidspunktet var vert for det britiske TV-programmet «Good Morning Britain», hisset seg så kraftig opp under en debatt med sin daværende kollega Alex Beresford at Morgan til slutt så seg nødt til å storme ut av studioet midt under direktesendingen.

Prins Harry og hertuginnen av Sussex, Meghans intervju med Oprah Winfrey skapte overskrifter verden over. Mange eksperter anklaget de to for å true fremtiden til det britiske kongehuset med anklagene. Foto: Harpo Productions / Reuters Foto: Handout . / Reuters

– Jeg er ferdig med dette her, sa Morgan, før han reiste seg fra panelet og gikk ut av studioet.

I etterkant av episoden sa Morgan opp sin stilling som vert for morgenprogrammet.

– Vil heller spise veganske pølsehorn resten av livet

Onsdag skrev Mirror at «Good Morning Britain»-seerne savner å drikke morgenkaffen med Morgan på skjermen. Flere fans har tatt til sosiale medier for å dele sine ønsker om at verten skal vende tilbake til det populære frokostprogrammet.

Morgan har selv svart seerne på Twitter, og meddelt at savnet er likegyldig.

– Tusen takk GMB-seere! Jeg savner dere også, skriver han.

En av Morgans fans oppfordret den tidligere programlederen til å slutte og sutre, si unnskyld til Meghan og komme tilbake til frokostprogrammet.

Ut ifra Morgans reaksjon virker det derimot ikke som om det kommer til å skje med det første.

🤣I’d rather eat vegan sausage rolls for the rest of my life than apologise for disbelieving Princess Pinocchio. https://t.co/uQif6aE1hN — Piers Morgan (@piersmorgan) July 21, 2021

– Jeg vil heller spise veganske pølsehorn resten av livet enn å unnskylde meg for å ikke tro Prinsesse Pinocchio, skriver Morgan tilbake.

57.000 klager

Piers Morgan har tidligere uttalt at han mener Meghans sjokkintervju med Winfrey var Oscar-verdig, og kalte det hele et svik mot dronningen og kongefamilien.

En måned etter det mye omtalte intervjuet til Harry og Meghan stilte Morgan opp i et intervju med «Tucker Carlson Today».

Her skal han ha uttalt at han ikke tror på noe av det hertugparet sier til Winfrey.

– 17 ulike påstander fra dem har nå vist seg å være enten helt usanne eller massivt overdrevet eller umulig å bevise, sier Morgan ifølge E! News.

Ifølge Insider skal TV-organisasjonen Ofcom ha mottatt 57.000 klager i etterkant av Morgans uttalelser på «Good Morning Britain» 8. og 9. mars.

Dette skal være det høyeste antallet klager de har mottatt etter en enkelthendelse noensinne.