I dag, 22. juli, satte Tadsjikistan sine militære styrker på høyeste beredskap, for første gang i republikkens historie, ifølge Tass.

Dette skjedde to dager etter at deres allierte, Russland, sendte en solid styrke til grensen mellom Tadsjikistan og Afghanistan, støttet av stridsvogner, som kjørte 200 kilometer fra den russiske militærbasen i Dusjanbe, base 201, midt i Tadsjikistan. Ytterligere 1.500 russiske og usbekiske soldater skal sendes til grensen den 30. juli.

Selve Dunsjanbe-basen skal forsterkes med enda flere stridsvogner fra Russland.

AFP siterer generalløytnant Alexander Lapin fra Sentralt Militærdistrikt på at det skal holdes øvelser for å «bekjempe illegale bevæpnede styrker som invaderer landet til en alliert».

Bilde fra Dushanbe i Tadsjikistan, da landets hær ble satt i høyeste beredskap, for å sjekke stridsdyktigheten til militæret og reservistene. Foto: Tajik Presidential Press Service / Reuters / NTB

For to uker siden erklærte islamistgruppen Taliban at de nå kontrollerer 85 prosent av Afghanistan, og påstår å ha tatt over flere viktige grensepasseringer mot både Tadsjikistan, Iran, Kina og Turkmenistan.

Taliban ble erklært som en terrororganisasjon av Russland i 2003.

– Du må ha forvekslet oss med amerikanerne



Følgelig fikk utenriksminister Sergej Lavrov spørsmål om saken under et intervju med Interfax, den 21. juli.

– Ingen snakker om noen målrettede angrep mot afghansk territorium, og ingen tenker engang på en invasjon av Afghanistan. Du må ha forvekslet oss med amerikanerne eller Sovjet-tiden, svarte Lavrov.

– Vi har forpliktelser overfor våre allierte, Tadsjikistan og Kirgisistan, som vi følger, i tråd med om traktaten om kollektiv sikkerhet. I tilfelle aggresjon mot noen av CSTO-medlemmene, skal konsultasjoner holdes umiddelbart for å avgjøre mottiltak for å slå ned på denne aggresjonen, sa Lavrov til Interfax.

Presidenten i Tadsjikistan, Emomali Rahmon, omtaler situasjonen i nabolandet Afghanistan som spent og uforutsigbar. Taliban styrte Afghanistan fra 1996 til de ble styrtet av en USA-ledet koalisjon i 2001. Siden den gangen har Taliban kjempet til seg stadig flere provinser.

– USA kan ikke skifte byrden over på andre land



Den kinesiske ambassadøren til Russland mener amerikansk tilbaketrekking av 95 prosent av styrkene fra Afghanistan er uansvarlig. Kina deler en 47 kilometer lang grense med Afghanistan.

– USA bør tenke nytt over situasjonen i Afghanistan og innta en ansvarlig holdning til en løsning i landet. Amerikanerne har ingen rett til å skifte byrden over til andre land uten å ta hensyn til konsekvensene, sier Zhang Hanhu, ifølge Tass.

Politico siterer amerikansk militær etterretning på at Taliban kan ta over hele Afghanistan – igjen – i løpet av de neste seks til 18 månedene. Sjefen for generalstaben, Mark Milley, har uttalt at Talibans strategi er å isolere urbane strøk fra distriktene. Han anser utfallet av situasjonen i Afghanistan for helt åpen.