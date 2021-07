Det har vært mange konspirasjonsteorier knyttet til covid-19 og coronavaksinen. En av de mest utbredte er at vaksinen inneholder en mikrochip som sprøytes inn i armen.

Det florerer av videoer, bilder og artikler på internett og i sosiale medier som hevder at myndighetene bruker pandemien som et middel for å kontrollere egne borgere. Ifølge disse er den påståtte mikrochipen en måte for myndighetene å spore folk på.

Særlig i USA har denne konspirasjonsteorien fått fotfeste. Faktisk så mye at en undersøkelse gjort av YouGov i samarbeid med avisen The Economist, viser at én av fem amerikanere tror på konspirasjonsteorien.

Det var NRK som først omtalte saken.

Tror det er politisk vinning

Det er særlig personer i alderen 30–44 år som tror på konspirasjonsteorien.

På spørsmålet om mikrochiper i vaksiner, svarte 7 prosent i aldersgruppen de mente det var en «definitiv sannhet», mens 20 prosent svarte at det var «høyst sannsynlig».

Færre enn halvparten av dem som ble spurt i undersøkelsen, mente helt sikkert at påstanden var usann.

I tillegg mente hele 40 prosent av de spurte at koronatrusselen ble hausset opp for politisk vinning.

Halvparten vaksinert

Ifølge tall fra det amerikanske helsedepartementet er 161 millioner voksne amerikanere fullvaksinerte. Det vil si omtrent halvparten.

Da Joe Biden tok over som president i januar hadde han et mål om at 70 prosent av voksne amerikanere skulle ha fått første vaksinedose innen nasjonaldagen 4. juli.

Etter en stund med stor pågang hos vaksinasjonssentrene så det ut som om Biden skulle nå målet sitt. Interessen dabbet derimot av.

I et forsøk på å få flere til å vaksinere seg lovte delstater som Washington, Ohio, New York og Maryland premier til dem som vaksinerte seg. Vaksinasjonstallene har likevel holdt seg stabilt lave siden midten av juni ifølge nyhetsnettstedet NPR. Dette selv om smitten øker i mer enn halvparten av landets stater, og mange av dem som må legges inn på sykehus på grunn av coronaviruset, ikke har tatt vaksinen.

– Usannhetene mer smittsom enn viruset

Allerede tidlig i 2020, uttalte direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, at WHO ikke bare kjempet mot coronaviruset, men også mot en pandemi av feilinformasjon.

– Det mest smittsomme med coronaviruset kan være usannhetene om det, sa Ghebreyesus.

Også president Biden har gått ut og sagt at hvor farlig desinformasjon er, og angrep samtidig sosiale medier som blant annet Facebook, som han mente var med på å spre falsk informasjon om både virus og vaksiner.

– Det tar livet av folk. Den eneste pandemien vi har, er blant dem som ikke er vaksinerte, sa han til pressen utenfor Det hvite hus.