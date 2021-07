Roboten «Pepper» har fått sparken flere ganger

I 2014 startet japanske SoftBank Group å produsere roboten «Pepper». Roboten har kunstlig intelligens, og det var sagt at roboten kunne lese folks følelser og snakke med dem.

Flere bedrifter «ansatte» en Pepper og ga den oppgaver som å hjelpe folk i butikker, lese under begravelser og lede an heiaropene under sportsarrangement.

Nå har Softbank Group stoppet produksjonen av roboten etter at flere av dem har blitt sparket fra jobben.

Det skriver New York Post.

Ba folk lete blant alkoholen

En begravelsesagent hadde ansatt en Pepper til å lese sutratekster og andre religiøse tekster til de sørgende under begravelser. Men når roboten sluttet å fungere flere ganger i løpet av øvelsene, måtte de bare si den opp.

Den skotske dagligvarekjeden Margiotta hadde installert en Pepper i deres flaggskipbutikk i Edinburgh, men måtte sparke den etter at den konstant ba kundene «lete i alkoholseksjonen» når de spurte den hvor ting var.

Et japansk sykehjem hadde gått til innkjøp av tre Pepper-roboter for å holde beboerne med selskap og lede sangstunden. Disse tre ble sparket fordi de hele tiden tok uplanlagte pauser i arbeidstiden.

Mens en Pepper som skulle lede an heiaropene under SoftBank Hawks' baseballkamper, fikk sparken fordi den var ekkel («creepy»).

Ødelagt mye for robotforskning

Professor og robotekspert Noel Sharkey uttalte til BBC at roboten Pepper har ødelagt mye for robotforskning ved å gi et feilaktig inntrykk av et smart, kognitivt vesen som kunne konversere med mennesker.

Leder for Future Robotics Technology Center ved Chiba Institute of Technology, Takayuki Furuta, mener at fordi roboten har form som et menneske så forventer folk intelligensen til et menneske. Det mener han er problematisk.

– Nivået på teknologien faller helt på dette. Det er som forskjellen mellom en lekebil og en faktisk bil, sier han til The Wall Street Journal.