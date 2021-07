I Egypt har seksuelle overgrep, og spesielt partnervoldtekt, alltid vært tabu. Slike saker anmeldes sjelden da offeret, spesielt hvis det er en kvinne, ofte får skylden.

Tvunget og voldelig sex er dessuten utbredt i mange deler av Egypt. Spesielt på bryllupsnatten.

Flere forteller om sine opplevelser

Etter at en scene fra en populær TV-serie ble vist på nasjonal TV under ramadan i april, har derimot flere kvinner tatt motet til seg og fortalt om sine opplevelser.

Scenen fra TV-serien «Newton’s Cradle» viser nemlig en mann som forgriper seg på kona si. Etter at episoden gikk på TV har flere egyptiske kvinner gått ut i sosiale medier og fortalt om sine opplevelser.

Bare på noen få uker hadde hundrevis av kvinner stått frem med sine historier. Blant annet hadde mer enn 700 stått frem på en Facebook-side kalt Speak Up.

Kvinnene synder hvis de ikke vil ha sex

I en studie publisert januar 2015 skriver det statsstyrte National Council for Women (NCW) at det i gjennomsnitt hvert år er mer enn 6500 tilfeller av partnervold som inneholder voldtekt, seksuell trakassering eller seksuelle overgrep.

− Partnervoldtekt skyldes på en felles kultur her i Egypt hvor man mener at en ekteskapskontrakt binder en kone til å være tilgjengelig for sex 24/7, sier advokat og administrerende direktør for NCW, Reda Danbouki til BBC.

På grunn av noen religiøse tolkninger, tror derfor de fleste at en kvinne synder hvis hun nekter å ha sex med mannen sin, legger han til.

Ikke ulovlig

Det egyptiske islamske rådgivende, rettsvesen og myndighetsorgan Dar al-Ifta, har gått ut og sagt at dersom en ektemann bruker vold for å tvinge kona si til å ha sex med ham, er det han som synder, derfor har kona rett til å gå rettens vei og anmelde ektemannen så han blir straffet.

Dar al-Iftas oppgave i Egypt er å tilby religiøs veiledning og råd gjennom utstedelse av fatwaer om daglige- og samtidspørsmål.

Likevel har NCW registrert 200 partnervoldtektssaker de siste to årene, ifølge Dandouki.

Partnervoldtekt er heller ikke kriminalisert i det egyptiske lovverket. I tillegg synes domstoler det er vanskelig å bevise. De fleste partnervoldtektssaker som går til retten ender derfor ikke med en dom på grunn av artikkel 60 i den egyptiske straffeloven.

I artikkelen står det blant annet at «Bestemmelsene i straffeloven skal ikke gjelde for gjerning begått i god tro, i henhold til en rett bestemt i henhold til sharia (islamsk lov).»

En eventuell endring i loven vil ta lang tid å innføre i Egypt. Spesielt siden konservative verdier fremdeles dominerer. Ofrene for partnervoldtekt har derimot endelig begynt å finne sin stemme.