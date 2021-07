Søndag offentliggjorde australske myndigheter videoen, som viser en ung kvinne i en sykehusseng, koblet til respirator mens hun desperat gisper etter luft. Videoen avsluttes med teksten «Covid-19 kan ramme hvem som helst», deretter en oppfordring om å holde seg hjemme, la seg teste og bestille time til vaksinering.

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw — Karen Barlow (@KJBar) July 11, 2021

– Fullstendig upassende

Videoen vekket umiddelbart sterke reaksjoner blant folk på sosiale medier, men nok ikke på måten myndighetene så for seg. Mange har anklaget den for å behandle de unge urettferdig og påpeker at de trolig ikke vil få tilbud om vaksinetime før nærmere nyttår.

– Fullstendig upassende å sende en reklame som dette når australiere i denne aldersgruppen fortsatt venter på de hersens vaksinene, skriver journalisten Hugh Riminton på Twitter.

Professor i strategisk helse ved University of New South Wales, Bill Bowtell sier til News.com.au at videoen umiddelbart bør tas ned fra nettet.

– I dag er en ung jente med coronasmitte i Sydney, omtrent like gammel som skuespilleren i denne reklamen, på respirator mens hun kjemper for livet, sier professoren til avisen. Han kaller den ufølsom og feil på alle måter.

Forsvarer kampanjen

Til BBC forsvarer de lokale helsemyndighetene kampanjen, som de har kalt «Arm Yourself».

– Vi gjør bare dette på grunn av situasjonen i Sydney, sier lederen for helsemyndighetene i Sydney, Paul Kelley til BBC. Han sier det hele tiden var meningen at den skulle ha grafisk innhold og få tydelig frem budskapet.

Sydney opplever den første skikkelige coronabølgen i Australia, med det første coronarelaterte dødsfallet i Australia i år rapportert søndag.

Vaksinerot

Australia, som lenge har klart seg overraskende bra gjennom pandemien, med strenge restriksjoner, opplever nå sterk kritikk, da kun 10 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Australia satset tidlig på AstraZeneca-vaksinen, men denne ble etter en stund ikke anbefalt for personer under 50 år. Samtidig har Pfizer slitt med å levere nok doser til landet, som også har hatt problemer med mye vaksineskepsis og forvirring om bivirkninger rundt vaksinene.