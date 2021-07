Lørdag ble den 24 år gamle moren Yasemin Uyar funnet død, etter at hun og hennes to år gamle sønn Sebastian Rios ble kidnappet av eksen hennes.

Blant andre New York Post og NJ.com skriver om kidnappingen og drapet.

Liket til Uyar ble funnet i et skogsområde utenfor motorvei 40 i Monterey, Tennessee. Samme dag ble sønnen funnet i live sammen med faren, sier The Union County påtalemyndighet.

Arrestert for drap

Myndighetene slo alarm fredag ettermiddag, etter at to år gamle Sebastian ikke dukket opp i barnehagen og moren hans ikke kom på jobb.

Tyler Rios (27), som er faren til Sebastian Rios, er anklaget for å ha kidnappet både sønnen og guttens mor fra Rahway, New Jersey, sier påtalemyndigheten i en uttalelse.

Den 10. juli ble Rios arrestert for drapet på eksen Yasemin Uyar, ifølge NJ.com.

Tidligere siktet for vold

– Hun ønsket å være selvstendig, tilbringe tid med Sebastian og hjelpe ham med å finne venner. Hun ønsket kun det beste for barnet sitt, sier Karen Uyar, moren til Yasemin, til NJ.com.

Videre forteller moren til Yasemin at datteren slet i det hun beskrives som et voldelig av-og-på forhold.

Hun skal ha hatt et av-og-på-forhold med Rios siden videregående skole, og venner skal ha sagt at hun hadde besøksforbud mot ham, ifølge New York Post.

Rios er tidligere siktet for grovt overfall, vold i hjemmet og tyveri i 2018.

Han ble dømt til 180 dagers fengsel for familievold, mens anklagene om tyveri og kvelning ble avvist, skriver NJ.com.