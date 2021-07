Kina: Pandaen er ikke lenger utrydningstruet

Store pandaer er ikke lenger klassifisert som utrydningstruet. Det melder kinesiske myndigheter.

Det bambus-elskende dyret er likevel klassifisert som sårbar.

Endringen i klassifiseringen kommer av at antallet ville pandaer har økt til 1800, skriver BBC.

Eksperter sier at Kina har klart å redde det ikoniske dyret gjennom et langsiktig bevaringsarbeid, blant annet ved å utvide pandaens habitat.

Ifølge Cui Shuhong, leder for departementet for økologi og miljøs institutt for natur- og økologibevaring, er den endrede klassifiseringen en refleksjon av pandaens forbedrede levekår og Kinas innsats for å holde habitatene integrerte.

Den oppgraderte klassifiseringen kommer derimot fem år etter at den internasjonale naturvernunionen IUCN (The International Union for Conservation of Nature) fjernet den fra sin liste over utrydningstruede arter og re-klassifiserte den som sårbar.

På det tidspunktet bestred kinesiske myndigheter avgjørelsen og sa at den kunne villede folk til å tro at bevaringsarbeidet kunne avta.