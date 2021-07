– Slik vi har forstått det brukte kvinnen en plentraktor til gressklipping, og da flyet skulle lande ved flystripen, ble kvinnen truffet.

Det sier talsmann for Québec kommunale politi, Marc Tessier, til CNN.

Ulykken skjedde mandag nær rullebanen ved Saint-Esprit flyplass i Québec, omtrent 60 kilometer nord for Montreal.

Kvinnen har enda ikke blitt identifisert, men det er kjent at hun jobbet for et selskap som sørget for vedlikehold på flyplassen.

Etter den tragiske hendelsen ble kvinnen fraktet til sykehuset, hvor hun senere ble erklært død.

– Piloten kom seg uskadd unna, men var i sjokk etter det som akkurat hadde skjedd, og ble dermed fraktet til sykehuset for nærmere undersøkelser, forteller Tessier.

Hendelsen etterforskes av Transportation Safety Board of Canada (TSB). Et team har intervjuet vitner, undersøkt flyet og traktoren, og samlet andre bevis på stedet.

– Flyet var en enmotors Nanchang CJ-6, et kinesisk treningsfly som vanligvis blir fløyet av private piloter i Canada, sier Chris Krepski, talsmann for TSB.