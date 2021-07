Ny bok: Trump irritert på at Giuliani ville ha betalt

Giuliani, som trofast fungerte som Donald Trumps personlige advokat under Trumps presidentperiode, står nå overfor millionsøksmål fra Smartmatic and Dominion, som blant annet sørget for programvare og maskinvare til det amerikanske valgsystemet. I tillegg er han etterforsket for korrupsjon.

Derfor trenger Giuliani penger, og støttespillere har opprettet et eget fond dedikert til hans advokatutgifter. Fondet heter «Frihetsfondet». Giuliani spør om 5 millioner dollar. Så langt har 100 donorer gitt rundt 10.000 dollar, ifølge Reuters-journalist Jan Wolfe.

Vil ha 20.000 dollar dagen fra Trump

Giuliani har også krevd 20.000 dollar - 174.000 kroner dagen - for å representere Donald Trump i de mange forsøkene på å utfordre opptellingen av stemmene, ifølge New York Times.

Forfatter Michael Wolff har gitt The Sunday Times en forsmak på sin nye bok, også omtalt av Business Insider. Der foreller Wolff at Trump er irritert på Giuliani for at han prøvde å ta betalt for sine anstrengelser. Til og med Giulianis kjæreste skal ha sendt inn en regning. Derfor har Trump gitt ham en kald skulder. Samtidig spør Trump besøkende til sin residens, Mar-a-Lago, om de kjenner noen gode advokater som kan hjelpe til med Trumps egne problemer i rettssystemet.

Ville ha Pence til å gjøre «det rette»

Visepresident Mike Pence er også en av dem som har frustrert Donald Trump, ifølge boken. Trump har gjentatte ganger hintet til at Pence skulle gjøre «det rette» (the right thing).

– Du vil gjøre det rette, sa president Trump til Pence under et møte 5. januar.

– Jeg vil veldig mye gjøre det rette, svarte visepresidenten, slik Sunday Times siterer bokutdraget.

Problemet var at de to hadde vidt forskjellig oppfatning hva som var «det rette». Etter Trumps mening hadde Pence konstitusjonell makt til å ikke godkjenne valgmenn som Trump mente ble til som følge av valgfusk. Mens Pence mente at må følge rådene til konstitusjonelle eksperter.

Trump ville ikke høre dette, og fortsatte å snakke om «the right thing» ifølge boken.

Boken «Landslide» kommer i salg 27. juli.