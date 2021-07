– De brukte saltvann og injiserte det. Dette gjorde de på hver eneste falske vaksinestasjon, sier Vishal Thakur, en høytstående tjenestemann i Mumbai-politidepartementet.

Det skriver CNN.

Det er blitt registrert minst 12 falske vaksinasjonsstasjoner som befant seg i nærheten av Mumbai i India, i landets vestlige del av Maharashtra.

Ifølge Thakur skal et privat sykehus ha blitt benyttet, hvor det ble produsert falske sertifikater, hetteglass og sprøyter.

Belastet ofrene med avgifter

Både leger og helsearbeidere har nå blitt arrestert for å ha vært involvert i salg av falske coronavaksiner.

Omtrent 2500 mennesker skal ha fått blitt vaksinert med falske vaksiner. De som sto bak svindelen belastet ofrene sine med avgifter for injiseringene, og tjente opptil 239.000 kroner totalt.

En av de falske vaksinestasjonene fant sted i et boligsamfunn.

– Ingen av beboerne våre fikk noen symptomer, og vi måtte også betale kontant. På det tidspunktet tvilte vi på det , sier en beboer, ifølge News18.

Mistenksomt vaksinasjonssertifikat

De falske vaksinasjonsstasjonene skal ha blitt brukt i slutten av mai og begynnelsen av juni.

Etter at noen av svindelofrene ble mistenkelige for vaksinasjonssertifikatene de hadde mottatt, rapporterte de det inn til politiet, og myndighetene startet etterforskningen.

Hittil har 14 personer blitt arrestert for mistanke om juks, drapsforsøk, straffbar sammensvergelse og andre anklagelser. Politiet etterforsker for tiden andre personer som er involvert i svindelen, og flere arrestasjoner kan forekomme.

Ny kraftig coronabølge

Da statsadvokaten hadde bekreftet at det var flere enn 2000 ofre for svindelen, oppfordret Bombay High Court statlige og lokale myndigheter til å iverksette tiltak for å unngå at flere uskyldige blir lurt i framtiden.

India ble kraftig rammet av en ny coronabølge mellom april og starten av juni. Flere millioner ble smittet, og titusenvis over hele landet døde som følge av viruset.

Etter at de nådde ny smittetopp i mai, har smittesituasjonen forbedret seg. Det har resultert i at myndighetene kan trappe opp vaksinasjonsprogrammet under landets utvinning.

Så langt har mer enn 62 millioner mennesker, om lag 4,5 prosent av landets befolkning blitt fullvaksinert, ifølge data fra Johns Hopkins University.