Som følge av at legemiddelselskaper har nektet å selge Sør-Carolina giften staten har brukt under henrettelser av dødsdømte innsatte, er ikke én fange blitt henrettet i delstaten på over ti år, skriver The State.

Som en konsekvens av boikotten innførte Sør-Carolina død ved elektrisk stol som standard henrettelsesmetode i mai i år, men etter debatt har politikerne besluttet at død ved skyting skal tilbys som et alternativ, og at den dødsdømte skal kunne velge mellom giftsprøyte, elektrisk stol og skyting, så lenge minst to av metodene er tilgjengelige.

Jobber med å innføre skyting

Myndighetene jobber nå med legge til rette for henrettelse ved skyting, men innføringen av skyting som metode byr imidlertid på en del utfordringer for delstaten på østkysten av USA.

– Å innføre en ny henrettelsesmetode kan være komplisert. Det er et flersidig og tilsiktet arbeid å sikre at lover, prosedyrer og infrastruktur er i orden, sier talskvinne for delstatens fengselsmyndighet, Chrysti Shain.

Hun legger til at myndighetene muligens må bygge ut infrastruktur som egner seg for slike henrettelser og at det ikke er satt noen dato for når Sør-Carolina skal begynne å henrette dødsdømte innsatte igjen.

Foreløpig er det avgjort at det er frivillige ansatte i fengselsmyndighetene som skal utføre henrettelsene.

Spennes fast med blink på brystet

Ronnie Lee Gardner ble henrettet ved skyting i 2010. Foto: NTB

Delstaten Utah gjeninnførte skyting som henrettelsesmetode i 2015 på samme grunnlag som Sør-Carolina.

I Utah utføres henrettelsene ved at fem anonyme frivillige ansatte fra fengselsmyndigheten skyter den dødsdømte fra bak en vegg med skyteskår. Én av de ansatte får tildelt en rifle med en løspatron, så ingen vet hvem som egentlig avfyrte de skjebnesvangre skuddene.

Den dødsdømte spennes fast i en stol, får en hette over hodet og det plasseres en blink over brystet til vedkommende.

Ronnie Lee Gardner ble henrettet ved skyting i Utah State Prison i 2010, og ble med det den siste dødsdømte som ble henrettet ved skyting. Henrettelsen skjedde før Utah midlertidig gikk bort ifra metoden.

Gardner ble dømt til døden etter å ha drept en mann under et fluktforsøk fra et tinghus i 1985.

Blir én av fire delstater

Utah, Mississippi og Oklahoma tilbyr allerede dødsdømte innsatte død ved skyting som et alternativ. I alt er det 27 delstater i USA som dømmer mennesker til døden.

Den demokratiske delstatssenatoren i Sør-Carolina, Dick Harpootlian. Foto: NTB

Flere mener at henrettelse ved skyting er en mer human metode i forhold til elektrisk stol. Under debatten om skyting skulle innføres som metode i Sør-Carolina hev blant annet jurist og senator i delstatens senat Dick Harpootlian seg på.

– Henrettelse ved skyting er langt mer humant enn den elektriske stol. Å sette et menneske i den elektriske stol er en forferdelig ting å gjøre, sier Harpootlian, som har vært advokat i flere saker der tiltalte har fått lovens strengeste straff.

Fra 1890 til 2010 gikk i alt 84 henrettelser ved elektrisk stol galt, mens alle henrettelser ved skyting gikk som de skulle, ifølge The State.