Familien til fengslede Sofia Sapega: – Vi vet ingenting, og det er skremmende

Foreldrene til fengslede Sofia Sapega er svært bekymret for datteren. 23-åringens forsvarer har fått munnkurv, og all informasjonen de får er brevene datteren skriver fra fengselet. Foto: Stringer / Reuters/NTB