Videoen ble omtalt av flere danske medier mandag. I den drøyt to minutter lange videoen mottar en 11 år gammel gutt både slag og spark mot seg mens han gjentatte ganger sier unnskyld til gjerningsmannen. Bakgrunnen skal ha vært at gutten skal ha kalt gjerningsmennenes lillesøster for tykk.

Ifølge TV2 Fyn skjedde hendelsen i forrige uke, da gutten ble overfalt av maskerte menn i Munkebo, ikke langt fra Odense på øya Fyn.

– Jeg fant ut av det i går, da min datter ringte gråtende til meg. Hun sendte meg videoen, men jeg kastet telefonen og ble bare kvalm, sier guttens mor til TV2 Fyn.

Dansk politi var tidlig ute og advarte folk mot å dele videoen, og bekreftet at de hadde mottatt mange henvendelser både på episoden og videoen.

Lekket på nett

Tirsdag melder danske B.T. at gjerningsmannens navn og adresse er lekket ut på nett, med oppfordringer til å oppsøke ham.

Kort tid etter hadde vedkommende fått over 800 kommentarer på sin Facebook-side med flere alvorlige trusler, ifølge B.T.

– Vi er nødt til å advare mot selvtekt, noe det blir når man deler mannens adresse og forsøker å oppspore ham. Det som skjer nå er en klappjakt på denne mannen, sier Ulrik Lorenzen ved Fyns politi til B.T.

Kan være straffbart å dele

Politiet har startet etterforskning av hendelsen, men vil ikke gå dypere inn på hvor langt de har kommet i prosessen. De bekrefter at de har planer om å komme i snakk med den omtalte mannen, og at de tar saken på største alvor.

– Det har kun vært skriftlig, men det er jo også for mye. Rettssamfunnet er bygget på at det er politiet som etterforsker slike saker, og det gjør vi, bekrefter Lorenzen.

Politiet påpeker også at det er ulovlig å dele voldsvideoen og at man risikerer straffeforfølgelse for det.