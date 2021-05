Krisescenario for Taiwan – taper uansett

Taiwan har lenge holdt coronaviruset i sjakk, og frem til midten av mai hadde landet kun registrert 1,500 smittetilfeller og tolv dødsfall, ifølge BBC.

Nå møter derimot landet sitt første seriøse smitteutbrudd, og på torsdag alene ble det registrert 13 coronarelaterte dødsfall.

Så langt har landet mottatt 700.000 vaksinedoser, og kun én prosent av landets befolkning på 23 millioner er vaksinert, skriver BBC.

For å beskytte folket er Taiwan avhengig av flere vaksiner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Etter smitteutbruddet i Taiwan har militæret sendt ut soldater som desinfiserer gatene. Foto: Ann Wang / Reuters

Deres største fiende tilbyr hjelp

Tirsdag skrev Taiwans helseminister, Tsai Ing-Wen, på Twitter at to millioner doser vil ankomme landet i juni, og ti millioner til i løpet av august.

Likevel har landets myndigheter innsett at de trenger flere doser, og det fort. Det er her det blir problematisk.

Øyas nabo, og kanskje deres største politiske fiende, Kina, har tilbudt seg å hjelpe, noe som setter Taiwans ledere i litt av en knipe.

Skal de godta hjelp fra Kina, som ønsker å fjerne Taiwan som et selvstyrt land? Taiwans ledere ønsker at øya skal være selvstendig, noe Kina stritter i mot. Kina mener Taiwan er en del av deres territorium, og ønsker at øya skal slå seg sammen med fastlandet.

«Taiwan kan ikke vinne»

Nå står landet overfor et umulig valg. Er viruset viktigere enn politikken?

Professor Steve Tsang fra School of Oriental and African studies i London beskriver Taiwans dilemma slik.

«Kina kan ikke tape og Taiwan kan ikke vinne. Dersom Taiwan godtar kinesiske vaksiner kan det se ut som Beijing er mer kapable til å ta vare på Taiwans folk enn øyas ledere. Om de sier nei til vaksinene, kan det se ut som de nedprioriterer befolkningens helse».

Hung Hsiu-chu fra det Taiwanske opposisjonspartiet KMT har nylig minnet Taiwans president på at viruset er landets virkelige fiende, ikke Beijing.

Taiwans befolkning har også lagt press på helseminister Tsai om å godta Kinas tilbud, men enn så lenge har Taiwan sagt nei til hjelp fra Beijing.