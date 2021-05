I april 2020 ble Dartavius Barnes stoppet av politiet i Springfield, Illinois, etter å ha kjørt raskere enn fartsgrensen, i tillegg til å ha passert flere røde trafikklys.

Nå har Barnes anmeldt politiet for hendelsene som fant sted da bilen hans ble ransaket.

Ifølge Barnes skal politiet ha vanhelliget hans to år gamle datter Ta'Najas aske, som ble funnet i en liten urne i bilen.

Narkotikatestet asken

Videobilder fra en av politibetjentenes sikkerhetskamera viser en samarbeidsvillig Barnes, som sitter med håndjern i politibilen mens bilen hans blir gjennomsøkt.

Etter en liten stund kommer en av politibetjentene bort til Barnes og forklarer at de har funnet et stoff som har testet positivt for enten amfetamin eller ecstasy.

– Hva? Er du seriøs, sier Barnes overrasket.

Saksøker politiet

Når politimannen skal vise stoffet de mener de har funnet, begynner stemmen til Barnes å skjelve.

– Nei, nei, nei. Gi meg den. Gi meg den, det er datteren min. Dette er respektløst. Det er umulig. Det er datteren min, utbryter Barnes.

Nå saksøker han politiet for både å ha sølt og narkotikatestet datterens aske uten hans tillatelse.

I en rettssak skal politiets advokat ifølge BBC ha sagt at politiet handlet innenfor lovens rammer, og kun gjorde jobben sin.

Problemer med narkotikatestene

Ifølge The Washington Post er dette den siste av flere saker som illustrerer de store problemene USA har med narkotikatestene politiet bruker i felten.

Tidligere skal blant annet kjeks, deodorant, tortilladeig og mintpastiller ha kommet dårlig ut av liknende narkotikatester.

Ifølge BBC viser en ProPublica undersøkelse fra 2016 at de billige testene politiet bruker resulterer i flere falske svar, og er ansvarlig for at titusener av amerikanere blir feilaktig fengslet.

Se hendelsen i videovinduet under: