Flere amerikanske medier melder om dødsfallet, deriblant Deadline.

Ifølge nettstedet kan bandet Whitesnake takke Kitaen for en del av æren for at musikkvideoene «Here I go Again» og «Is This Love» ble så store hiter på 1980-tallet. Skuespilleren og modellen hadde en fremtredende rolle i begge musikkvideoene.

Hun endte også opp med å gifte seg med Whitesnake-vokalist David Coverdale i 1989. Ekteskapet var kortvarig og hun giftet seg senere med baseball-spilleren Chuck Finley, som hun fikk to døtre med.

Hun spilte filmen «Bachelor Party» med en ung Tom Hanks i 1984 og har også gjort gjesteopptredener i flere TV-serier som Seinfeld og CSI.

Skuespilleren døde fredag og dødsårsaken er ikke kjent.