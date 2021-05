Public Health England (PHE) har fulgt nøye med på variantens, som bærer kodenavnet B.1.617.2, spredning og mener den sprer seg raskere enn ventet i Storbritannia, skriver BBC.

Det er helt normalt at virus muterer og at nye varianter av et virus oppstår. I de fleste tilfeller er mutasjonene ubetydelige og ofte mindre farlige enn moder-varianten, mens i andre tilfeller muterer det til en mer smittsom variant som kan være vanskeligere å vaksinere mot.

– PHE følger nøye med på situasjonen og tar vedtar nødvendige smittevernregler fortløpende. Per nå er dette målrettet testing og smittesporing, sier lege William Welfare som er ansvarlig for PHEs covid-gruppe.

Helsedirektoratet: Truer gjenåpningsplanen

«Dersom den indiske varianten får feste i Norge kan det bli krevende å gjennomføre en nedtrappingsplan som planlagt», skriver Helsedirektoratet i besvarelsen på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, ifølge Bergens Tidende.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekrefter at Helsedirektoratet mener at den indiske coronavarianten kan true gjenåpningsplanen. Foto: Berit Roald / NTB

Helsedirektoratet bekrefter overfor avisa at det er snakk om gjenåpningsplanen.

– Dersom nye og mer smittsomme virusvarianter får fotfeste, det vil si at de fortsetter å spre seg fra person til person, vil de fort kunne begynne å dominere i Norge. Det var det som skjedde med den britiske varianten, utdyper assisterende helsedirektør Espen Nakstad i en epost til avisen.

(Saken fortsetter under bildet)

Britiske helseeksperter er ekstra bekymret for smittespredningen i London. Foto: Henry Nicholls / Reuters/NTB

Bærer gener til tre mutasjoner

Den indiske mutasjonen ble først oppdaget i India i oktober og har spredt seg til flere land, inkludert Norge. Varianten viser seg å bære gener til tre forskjellige mutasjoner som alle har litt forskjellige karaktertrekk.

PHE mener å se tegn til at mutasjonen, som for tiden har størst spredning i nordlige London, sprer seg like mye som den britiske mutasjonen B.1.1.7 som ble oppdaget i Kent i fjor.

Siden 28. april har 300 personer i Storbritannia blitt bekreftet smittet av den indiske mutasjonen. Det vites foreløpig ikke om smitten er knyttet til innreise eller lokal spredning. Kartlegging har imidlertid avdekket at smittespredningen i stor grad knyttes til arbeidsplasser og religiøse samlinger.

Potensiell gladnyhet

Den gode nyheten er at den indiske mutasjonen ikke bærer gener fra E.484K, kjent som den sørafrikanske varianten, som har vist seg å være motstandsdyktig mot vaksinene. Likevel påpeker myndighetene at minst 14 vaksinerte beboere på et eldrehjem er blitt bekreftet smittet.

Laboratoriene identifiserer de forskjellige mutasjonene ved å sekvensere smitteprøver. Derfor er det ofte en ukes forsinkelse på tallene de rapporterer.

Ifølge BBC blir Verdens helseorganisasjon offisielt bli informert om Storbritannias valg om å kunngjøre india-mutasjonen som «grunn til bekymring» innen kort tid.