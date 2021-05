Det var i 2018 at Christopher Bauer ble suspendert fra FBI og fratatt sikkerhetsklareringen sin etter å ha blitt koblet til flere overgrepssaker i New Orleans. En av anklagene skal komme fra Bauers kvinnelige kollega, som hevder at han skal ha truet henne med kniv og voldtatt henne flere ganger, skriver Associated Press.

Politiet i Alabama har frigitt det forfalskede brevet Bauer hadde lagt ved i søknaden sin. Foto: Alabama Peace Officers' Standards and Training Commission/AP/NTB

Etter å ha blitt suspendert skal Bauer ha flyttet fra delstaten Louisiana til Alabama. Innen ett år hadde han fått jobb hos Alabama State Police, som hevder å ikke ha vært klar over Bauers bakgrunn. Det viser seg at papirene Bauer leverte inn med søknaden var forfalsket.

Arrestert for voldtekt av 11-åring

Det forble uoppdaget inntil han forrige uke ble arrestert, mistenkt for voldtekt av en 11 år gammel jente. Da kom det frem at dokumentene, som tilsa at Bauer fortsatt var ansatt hos FBI, var forfalsket.

På spørsmål fra Associated Press ønsket ikke FBI å meddele om de hadde blitt kontaktet i sammenheng med Bauers søknad til politijobben.

– Politiet har åpenbart ikke gjort en grundig bakgrunnssjekk, men det må ha gått en telefon til FBI i sammenheng med ansettelsen, sier Michael Avery, pensjonert jusprofessor ved Suffolk University til New York Post.

Christopher Bauer fikk jobb som politi ett år etter han hadde blitt suspendert fra FBI. Politiet i Alabama hevder at de ikke var klar over Bauers historikk og årsaken til at han ble suspendert. Foto: Montgomery County Detention Center/AP/NTB

Beskyldt for flere overgrep

Bauer er den siste av flere tilfeller hvor FBI-ansatte som er beskyldt for overgrep ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp. I fjor avslørte en Associated Press-gransking et mønster innen den føderale etaten hvor ansatte unngår straff og forlater stillingen med full pensjon etter å ha blitt beskyldt for overgrep.

– Ingen tar ansvar, og jeg ønsket ikke at det samme skulle skje med noen andre, sier Bauers tidligere kollega, som hevder å være ett av 41-åringens ofre, til AP.

Bauer hevder på sin side at tilfellene han er beskyldt for innad FBI var under samtykke. Etaten valgte derfor å kalle inn kvinnelige ansatte som jobbet tett med Bauer til avhør, og konkluderte med at «sannheten ligger et sted i mellom begges forklaring», skriver New York Post.

– Ett år med tortur

Ifølge den fornærmede kvinnen skal overgrepene ha pågått i en periode på over ett år, og forårsaket så mye angst at hun til slutt mistet store deler av håret og over 50 kilo.

– Det var ett år med tortur. Jeg klarte ikke å spise eller sove, og vekten min raste ned til 41 kilo. Jeg følte at jeg var i ferd med å miste livet som følge av det han utsatte meg for, forteller kvinnen som ikke navngis.

Bauer er fengslet og kausjon er satt til om lag tilsvarende 800.000 norske kroner.