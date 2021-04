Det var klokken 22.00 mandag kveld at ansatte ansvarlig for president Joe Bidens vaksineprogram fikk beskjed om alarmerende problemer fra US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Food and Drug Administration (FDA). De føderale etatene ga beskjed om at de var i gang med å planlegge en offentliggjøring av potensielt sett livsfarlige bivirkninger som trolig kan knyttes til Johnson & Johnsons coronavaksine.

Gikk å la seg

I stedet for å øyeblikkelig gi president Biden beskjed, gikk de ansatte å la seg, bekrefter to Det hvite hus-ansatte til CNN. Årsaken skal være at beskjeden fra CDC og FDA var så vag at de anså det som bedre å vente til etatenes offentliggjøring neste morgen.

Det var ikke før nyheten slapp tirsdag morgen klokken syv, at Vestfløyen og presidenten forsto omfanget av vaksine-komplikasjonene. Etatene og helseeksperter anbefalte full stans i bruken av Johnson & Johnson etter seks tilfeller av blodpropp.

Ifølge CDC har seks kvinner i alderen 18 til 48 utviklet en sjelden type blodpropp i hjernen etter å ha fått Johnson & Johnsons vaksine. Personene begynte å utvikle symptomer som brekninger, hodepine og svekket følelse i venstre side av kroppen mellom 6 og 13 dager etter å ha fått vaksinen. En person har så langt mistet livet, og ytterligere én er i kritisk tilstand.

Utløste kaos

CDC og FDAs kunngjøring utløste kaos i flere delstater, som ikke visste om dagens planlagte Johnson & Jonhson-doser måtte stanses. Ifølge ansatte ved Det hvite hus skal flere guvernører ha kontaktet Det hvite hus direkte, og gitt uttrykk for frustrasjon og bekymring. Bidens coronarådgiver Anthony Fauci mener at pausen ikke kommer i veien for vaksinasjonsprogammet.

Bidens coronarådgiver Anthony Fauci mener at en grundig etterforskning er nødvendig. Foto: Patrick Semansky / AP/NTB

– Hva vil denne midlertidige stansen medføre? Den gir FDA og CDC muligheten til å etterforske disse tilfellene av blodpropp og forstå mekanismen bak sykdomstilfellene. Det er viktig å kartlegge sykdomshistorikken til de rammede, sa Fauci under en pressekonferanse tirsdag.

Biden peker på Pfizer og Moderna

Biden mener at Johnson & Johnson-stansen ikke vil medføre at USA faller bakpå i programmet, og sier at landet har nok doser av Pfizer og Moderna.

– Vi har nok vaksiner som etter alt å dømme er 100 prosent trygge, sa Biden under en pressekonferanse fra Det ovale kontor tirsdag ettermiddag.

Alle helsestasjoner i USA er blitt beordret om å imidlertid stanse all bruk av Johnson & Johnsons vaksine, og ta i bruk Moderna eller Prizer som erstatning.