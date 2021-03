Det var CNN som omtalte saken først.

Sikkerhetsforskere fra cybersikkerhetsselskapet Check Point Software har oppdaget at coronavaksiner og vaksinebevis selges på det mørke nettet.

Vaksiner fra merker som AstraZeneca og Johnson & Johnson selges for opp til 1000 amerikanske dollar. Det er også mulig å kjøpe vaksinebevis for 200 dollar per stykk.

Usikkert om vaksinene er ekte

Det mørke nettet er en del av internett som ikke oppdages av vanlige søkemotorer. Her foregår det ofte kjøp og salg av ulovlige materialer, som alt fra kredittkortnumre og narkotika til våpen. Nå er det altså også mulig å kjøpe coronarelaterte produkter.

En talsperson fra Check Point fortalte CNN Business at de fortsatt ikke er sikre på om vaksinene er ekte, men ut ifra bilder av etiketter og medisinske sertifikater fremstår de legitime.

De siste tre månedene skal reklamer for vaksiner ha steget med 300 prosent på det mørke nettet.

Kan pumpe ut tusenvis av falske bevis

Vaksinesertifikatene blir laget og printet til den som bestiller. Kjøperen informerer om hvilket navn og dato de vil ha på sertifikatet, før selgeren informerer om hvor produktet kan hentes.

Produktene selges hovedsakelig til folk som er nødt til å fly, krysse grenser, starte i nytt arbeid eller andre aktiviteter som krever at du kan legge frem vaksinasjonsbevis.

Talspersonen fra Check Point forteller CNN at selskapet estimerer at selgere er kapable til å pumpe ut flere tusen falske bevis, dersom etterspørselen er det.