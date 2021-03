– Dette er såkalte «dropout sinkholes». De har dukket opp på grunn av den spesifikke geologiske sammensetningen i dette området. Jorden hviler på kalkstein, som er sterkt mettet med grunnvann, forklarer geolog Josip Terzic, ifølge ABCNews.

Kraterne oppsto etter at et jordskjelv med 6,4 styrke rammet Kroatia i desember i fjor. Syv mennesker mistet livet og flere ble skadd i skjelvet. Det ble også registrert omfattende materielle skader.

Opptil 15 meter dype kratere

Landsbyen Mecencani ligger om lag 40 kilometer sørvest for Kroatias hovedstad Zagreb. Innbyggerne la fort merke til at synkehullene ble stadig flere. Mange er bekymret for hva som vil skje med hullene. Spørsmålet er om kraterne etter hvert vil klappe sammen, eller om de vil utvide seg.

Kraterne finnes i mange størrelser og ligger spredt rundt omkring i landsbyen, for det meste på jorder og ubebodde områder i utkanten. Flere av kraterne er opptil 15 meter dype og minst like brede.

Geologer tror de mange etterskjelvene har fremskyndet prosessen med sinkhulldannelse, som normalt ville tatt flere år, kanskje tiår.

– Føltes mildt sagt ganske ubehagelig

– Jordskjelvet i seg selv føltes mildt sagt ganske ubehagelig. I etterkant begynte disse hullene å dukke opp, forteller Nenad Tomasevic, en lærer fra Mecencani, til AP. Han måtte selv evakuere til naboens hus etter at nye kratere plutselig dukket opp i hagen hans. Da tok han ingen sjanser.

Selv tre måneder etter jordskjelvet kan etterskjelv fortsatt merkes. Flere av landsbyens hus ble ødelagt i skjelvet, og flere familier har måttet finne seg midlertidig husvære.

