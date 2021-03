Sverige: Funn av levninger kobles opp mot mord

Det pågår nå tekniske undersøkelser i Tyresta nasjonalpark sør for Stockholm der funnet av levningene ble gjort. Ifølge Expressen skal et vitne ha pekt ut en skrent under en klippe som funnsted. Foto: Bjorn Larsson Rosvall / TT / NTB scanpix