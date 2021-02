«Londons smaleste hus» selges for 11 millioner

«Unik, flott, stilren og kanskje det smaleste huset i England. Så mye mer enn et hjem», skriver eiendomsmeglerselskapet Winkworth i salgsannonsen.

Den magre bygården ligger klemt mellom to andre gårder i Sherperds Bush i vest-London. Den er på 92 kvadratmeter, har fem etasjer – og er 198 centimeter bred.

Ifølge Winkworth skal eiendommen tidligere ha vært en hattebutikk.

– Ikke et familiehjem

Eiendomsmegler David Myers sammenlikner huset med en luksusyacht, som gjør det meste ut av mindre flater ved hjelp av enestående interiørdesign.

Myers tror hjemmet kan egne seg for kreative mennesker som fotografer eller designere.

– Huset er ikke designet for å være et familiehjem. Så langt har det vært både single og par på visning, sier Myers til ABC Nyheter.

Slik ser «the skinny house» i Shepherds Bush ut undenfra.

Populær løsning

Eiendomsmegleren mener folk tiltrekkes smale og mindre hjem fordi de har en unik sjarm.

– Hvor mange av oss kan si at vi bor i noe så eksentrisk i stedet for et mer konvensjonelt hjem, som så mange av oss tiltrekkes til, sier Myers spørrende.

Kjelleren består av et kjøkken, stue og to store glassdører, som leder ut til en liten hage. I første etasje er det kun en gang, hvor man kan sette fra seg sko og yttertøy. Går man opp spiraltrappen til andre etasje, finner man et soverom og en liten terrasse. I tredje etasje er det vaskerom, bad og dusj, mens fjerde - og siste - etasje inneholder hovedsoverommet.

Slik er de forskjellige etasjene utformet.

Smale hus kan kanskje virke spesielt i en by som London, men i land som Japan, Vietnam og Nederland, hvor skatt betales ut i fra bredde, har det etablert seg som en mer populært løsning.

Tegnet av fotograf

Myers tror den gamle hattebutikken ble renovert på 90-tallet, men hvor lang tid oppussingen tok er han ikke klar over.

Han forteller at det var den tyske kunst- og motefotografen Juergen Teller var ansvarlig for å gjøre hattebutikken om til et hus.