Onsdag bestemte Instagram seg for å utestengte vaksineskeptikeren Robert F. Kennedy Jr. fra Instagram, melder CNN.

– Vi fjernet denne kontoen for å gjentatte ganger dele feilaktige påstander om coronaviruset og vaksiner, uttaler en talsmann for Facebook, som eier Instagram.

Kennedy er miljøvernaktivist og har gjentatte ganger snakket negativt om vaksiner. CNN skriver at han har drevet lobbyvirksomhet for at den amerikanske Kongressen skal kunne gi foreldre unntak fra stat som pålegger barn å vaksinere seg.

Selv har han forsøkt å tone ned at han blir oppfattet som vaksinemotstander, ved å uttale at han er for sikre vaksiner og at barna hans er vaksinert.

Familien til Kennedy har tidligere tatt sterk avstand fra hans meninger om vaksiner.

Kennedy er sønnen til USAs tidligere justisminister Robert F. Kennedy, og nevøen til USAs tidligere president, John F. Kennedy. Brødrene ble begge drept i attentater, henholdsvis i 1968 og 1963.



Kennedys Facebook-profil er fortsatt aktiv. Den har over 300.000 følgere. Facebook-talspersonen sier ifølge CNN det ikke er planer om å fjerne Facebook-profilen til Kennedy i øyeblikket.