Var strandet på en øde øy i Bahamas i 33 dager

Mandag reddet USAs kystvakt tre kubanere fra Anguilla Cay, en forlatt øy i Bahamas. Ifølge kystvakten skal de tre overlevende ha vært strandet på øyen i 33 dager.

Kubanerne, som bestod av to menn og en kvinne, ble oppdaget av et av kystvaktens fly etter å ha viftet med noe som skulle likne et flagg.

Mannskapet i flyet senket ned vann, mat og en radio, slik at de kunne kommunisere med de tre overlevende til redningshelikopteret ankom stedet.

Etter å ha blitt plukket opp av redningshelikopteret, ble de fløyet til Lower Keys Medical Center i Key West, Florida.

Til TV-stasjonen WPLG sier løytnant Justin Dougherty at de kubanske borgerne havnet på øyen etter at båten deres kantret i tøffe bølger for fem uker siden. Deretter skal de ha overlevd på kokosnøtter.

– Det var utrolig. Jeg vet ikke hvordan de har klart det. Jeg ble overrasket over at de var i så god form som de var, sier Dougherty.

Sean Connet, en av kystvaktens vakthavende befaler, mener gode rutinepatruljeringer var avgjørende for at de tre kubanske borgerne ble funnet.

– Dette var en kompleks operasjon, som involverte mannskap fra forskjellige enheter. Takket være god kommunikasjon og koordinasjon mellom piloter og kommandosentralen, greide vi å frakte alle til et medisinsk fasilitet før situasjonen forverret seg, sier han.