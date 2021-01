«Sjamanen» snur ryggen til Trump

Andre uken i februar må ekspresident Donald Trump møte i riksrett, etter at tusenvis av demonstranter stormet kongressbygningen i Washington DC 6. januar.

Det var samme dag Senatet formelt skulle godkjenne Joe Biden som landets neste president. Trump er tiltalt for å ha oppildnet demonstrantene som trengte seg inn i bygningen.

Over 100 personer er pågrepet etter stormingen, og flere tilhengere av konspirasjonsteorien QAnon sitter varetektsfengslet.

– Forrådt av presidenten



En av de pågrepne er QAnon-lederskikkelsen Jacob Chansley (33), mest kjent som «QAnon-sjamanen» i hans hjemstat Arizona. Han fikk mye medieoppmerksomhet etter at han ble avbildet med pelslue og horn under stormingen.

Han har denne uken gitt uttrykk for at han angrer.

Nyhetsbyrået AP melder nå at 33-åringen er villig til å vitne under den kommende riksrettssaken.

– Han følte at han ble forrådt av presidenten, sier advokat Al Watkins, som representerer Chansley, ifølge AP.

Chansley skal være opprørt og skuffet over at han ikke ble benådet av Trump, før Joe Biden ble innsatt som president.



Ikke hørt noe



Selv om 33-åringen har ytret et ønske om å vitne under rettssaken, har ikke advokat Watkins hørt noe fra medlemmer i Sentatet. Advokaten mener det under riksrettssaken vil være viktig for senatorene å lytte til menneskene som deltok i stormingen.

Watkins har tidligere uttalt at det var Trumps konspirasjonsteorier og påstander om valgfusk som fikk hans klient til å delta i opprøret.

– Han angrer veldig, veldig mye. Ikke bare på grunn av at han ble lurt av presidenten, men at han ble lurt til å gjøre noe han ikke skulle ha gjort, har advokat Watkins til TV-kanalen NBC, ifølge The Hill.