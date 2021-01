Nasjonalgarde-helikopter styrtet i New York – flere døde

Det var under en rutineflyvning at et helikopter krasjet sør for Rochester i den amerikanske delstaten New York.

Ifølge New York State Division of Military og Monroe County Sheriff’s Office kom det inn flere nødanrop fra helikopteret rundt 18.30 amerikansk tid.

På dette tidspunktet fløy helikopteret usedvanlig lavt, før det kort tid etter krasjet. De første nødetatene ankom stedet rett etter ulykken, skriver CNN.

– De gikk rett inn i livreddende modus i håp om å kunne redde noen fra ulykken, forteller Todd K. Baxter ved Monroe County Sheriff under en pressekonferanse onsdag kveld.

– Vi mistet tre helter i dag

Helikopteret var av typen Sikorsky UH-60 Black Hawk og ble brukt til evakuering og helsetransport i nødssituasjoner. Hendelsen er under etterforskning, og det er foreløpig uklart hva som forårsaket styrten.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo uttrykker sorg over tapet av tre soldater, og torsdag flagges det på halv stang i hele delstaten.

– Nasjonalgarden og deres soldater arbeider frivillig for å beskytte oss, og jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse for alle familiemedlemmer og berørte. Vi mistet tre helter i dag, sa Cuomo.