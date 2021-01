Det skriver Chicago Tribune.

I retten søndag, forklarte aktor at Aditya Singh ankom flyplassen 19. oktober, og skal ha blitt boende der siden, uten å ha blitt oppdaget.

Dette forbauset dommer Susana Ortiz.

– Sier du at en uautorisert person, som ikke er ansatt på flyplassen, skal ha bodd inne på flyplassens område for reisende fra 19. oktober til 16. januar, uten å bli oppdaget?

Hadde falsk legitimasjon

Ifølge politiet skal Singh ha vært redd for å fly på grunn av coronaviruset. 36-åringen valgte derfor å bli boende på Chicagos hovedflyplass, og overlevde på mat han fikk fra andre reisende.

Singh ble oppdaget lørdag formiddag, da to ansatte fra flyselskapet United Airlines skal ha spurt om å få se hans legitimasjon.

Den 36 år gamle mannen skal ha vist et ID-kort som tilhørte en av flyplassens ansatte, men dette hadde blitt meldt savnet 26. oktober.

Assisterende statsadvokat Kathleen Hagerty forklarte i retten at Singh skal ha funnet ID-kortet på flyplassen.

– En fare for samfunnet

Singh er bosatt i Los Angeles, og skal ikke være tidligere straffedømt, ifølge assisterende forsvarsadvokat Courtney Smallwood.

Nå er han derimot siktet for ulovlig opphold på flyplassen, og uavhengig av om Singh betaler kausjonen på 1000 dollar eller ikke, nektes han adgang til flyplassen igjen.

Dommer Ortiz fortalte at retten synes denne saken er ganske sjokkerende.

– Å oppholde seg i et av de sikrede områdene på en flyplass med et falskt ID-kort, gjør ham til en fare for samfunnet, sa Ortiz.

Hun la vekt på flyplassenes sikkerhet, slik at folk føler seg trygge til å reise.

Ifølge BBC har Chicagos luftfartsavdeling, som kontrollerer byens flyplasser, fastslått at Singh ikke har vært noen trussel for flyplassens sikkerhet eller de reisende.