I desember, etter flere måneder med forhandlinger, kom WHO og kinesiske myndigheter til enighet om at helseorganisasjonen kunne sende en gruppe forskere til Kina, for å undersøke coronavirusets opprinnelse i Wuhan.

Tirsdag ble WHOs forskere nektet adgang til Kina, da kinesiske myndigheter mente visumene deres ikke var godkjent.

På en pressekonferanse i Genève skal WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sagt at han er veldig skuffet, ifølge CNN.

Videre sa direktøren at han har vært i kontakt med Kinas myndigheter, og igjen presisert at dette oppdraget er høyt prioritert hos WHO.

Press fra Australia

Ifølge The Guardian skal australske myndigheter ha meldt seg på, og bedt Kina om å slippe WHOs forskere inn i landet.

I en pressemelding sier Australias utenriksminister, Marise Payne, at informasjonen om coronavirusets opprinnelse er viktig, og at denne forskningen er noe hun og Australia har sett fram til.

– Under denne globale pandemien, som har påvirket hele verden, vil internasjonale samarbeid maksimere vår mulighet til å respondere på krisen, og ruste oss bedre for den neste pandemien, sier Payne.

En misforståelse

Kinas utenriksministers talsperson, Hua Chunying, sa til BBC at det kan være snakk om en misforståelse.

Hun poengterer at coronaviruset har hatt mindre utbrudd flere steder i verden i det siste, og flere land og regioner har vært opptatt med å forhindre smitte. Dette skal også være tilfelle i Kina.

– Vi støtter fortsatt internasjonalt samarbeid, og kommuniserer med WHO. Så vidt jeg vet diskuteres det fortsatt om datoer og avtaler, sier Chunying.

En av forskerne som skulle til Wuhan har uttalt at dette ikke handler om å finne et land som er skyldig for virusutbruddet.

– Det handler om å prøve å forstå hva som skjedde. Basert på den informasjonen, kan vi prøve å redusere risikoen i fremtiden, sier Fabian Leendertz fra Tysklands Robert Koch institutt.