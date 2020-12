Mandag vil vårt solsystems to største planeter, Saturn og Jupiter, passere hverandre i det som heter «den store konjunksjonen». Sist de var så nærme hverandre var i 1623.

Den spektakulære hendelsen finner sted 21. desember , og planetene vil være på sitt nærmeste rundt klokken 19:30 norsk tid. Men frykt ikke hvis det blir overskyet, for ifølge The Guardian vil fenomenet være synlig to døgn før og etter tidspunktet de er på sitt nærmeste.

– Det er unikt

Det er planetenes kretsløp som medfører at de to gigantene møtes hvert tyvende år. Siste gang de møttes var 31. mai 2000, men da var de ikke så nærme som de vil komme til være denne gangen.

– Det er unikt å få oppleve at Jupiter og Saturn passerer så nært hverandre. Jeg anbefaler folk å gå ut og se, sier forsker Emily Drabek-Maunder ved Royal Observatory til The Guardian.

Ifølge forskeren vil planetene være så nære hverandre at de fremstår som en veldig stor stjerne for det blotte øye. Ofte har man ikke kunnet se konjunksjonen fordi den har funnet sted i dagslys, men nå faller den på årets mørkeste dag.

Finn frem kikkerten

Professor Matthew Bate har plassert et teleskop på toppen av Exeter University, og skal sende direkte på egen nettside både lørdag og søndag. Han anbefaler også å børste støv av både små teleskop og kikkerter hvis man har det liggende.

– Hvis du har et vanlig lite teleskop, så vil du kunne se Saturn og Jupiter gjennom linsen samtidig uten å måtte dreie på teleskopet, sier Bate. I tillegg vil man kunne se både Saturns ringer og planetens største måne Titan.

Ifølge professoren har et så tett møte mellom planetene aldri blitt observert med et teleskop før.

– Galileo var den første til å observere Jupiter og Saturn i 1610, bare 13 år før den siste rekordstore konjunksjonen. Men det finnes ingen dokumentasjon av at planetenes møte den gang ble observert, sier Bate.