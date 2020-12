Smitten har økt voldsomt i den engelske hovedstaden og myndighetene har bestemt å innføre det tredje og strengeste nivået av smitteverntiltak.

Helseminister Matt Hancock varslet mandag Underhuset om at London nå har så høyt smittetrykk at hovedstaden trenger nye og strengere tiltak.

De nye restriksjonene trer i kraft onsdag morgen.

Storbritannia opererer med et trestegs-system hvor nivå én innbefatter få restriksjoner, og nivå tre er full nedstengning. Det er ikke lov til å møtes innendørs, serveringssteder, sportsarenaer og kinoer må stenge, og man skal ikke forlate området hvor nivå tre gjelder.

Londons borgermester Sadiq Khan frykter at en lengre periode med nivå tre vil gjøre for stor skade på byens virksomheter. Foto: Simon Dawson / Reuters/NTB

– På randen av kollaps

Londons borgermester Sadiq Khan frykter at nivå tre vil kunne få katastrofale konsekvenser for storbyen, som nå går julen i møte. Samtidig frykter andre myndigheter i byen at nivå tre ikke er tilstrekkelig, og ønsker at et «nivå tre pluss», med total nedstengning av samfunnet og portforbud, innføres.

– Serveringssteder og frittstående bedrifter er på randen av kollaps, og en lengre periode med nivå tre kan være spikeren i kista, sier Khan til The Guardian. Borgermesteren etterlyser en bedre økonomisk plan enn hva som ble innført i vår, og en mer strukturert vei ut av nedstengningen.

71 prosent økning

Flere områder av London har registrert en kraftig smitteøkning i løpet av de siste par ukene. I en av bydelene ble det registrert en økning på 71 prosent i løpet av de siste syv dagene. Øst-London har en økning på 48 prosent og en smitterate på 470 tilfeller per 100.000 innbygger. Til sammenligning har Manchester, som allerede har innført nivå tre, 176 tilfeller per 100.000 innbygger.

Medlem av det britiske parlamentet, Wes Streeting, mener at tallene taler for seg.

– Tallene lyver ikke og londonere må forberede seg på at vi går inn i tredje nivå, sa Streeting til The Guardian før nedstengningen ble vedtatt.