Dronning Silvia om brorens død: – Det er en forferdelig sykdom

29. oktober ble det kjent at Sveriges dronning Silvias bror Walther Sommerlath (86) hadde dødd. Sommerlath hadde lenge vært syk og nå letter dronningen på sløret og avviser at han døde av covid-19.

I et TV-intervju med svenske TV4 forteller hun om brorens død offentlig for første gang og forteller at han led av Alzheimers.

– Det er en forferdelig sykdom. Det er smertefullt. Gradvis mister man sin egen bevissthet. Man får ikke svar og finner ikke det riktige. Man blir irritert. Så det var veldig vanskelig å håndtere, sier hun til kanalen om brorens kamp.

Bodde hos kongefamilien

Hun sier spesielt de siste månedene var tunge.

Walther Sommerlath bodde den siste tiden hos den svenske kongefamilien på Drottningholm Slott. Dronningen mistet også sin mor til Alzheimers, men sier i intervjuet at brorens bortgang var en helt ny situasjon for henne og hun var veldig i tvil på hvordan hun best skulle håndtere brorens sykdom.

På spørsmål om hvordan hun har håndtert sorgen etter tapet, svarer hun følgende:

– Det er kanskje litt for tidlig å si. Jeg vet ikke om jeg har håndtert den enda, sier hun åpenhjertig.

– Jobbet med Alzheimer i 25 år

Siden moren ble syk har dronningen engasjert seg i temaet og hun etablerte stiftelsen «Silviahemmet» i 1996. Stiftelsen utdanner profesjonelle i hvordan de skal behandle Alzheimers og andre demens-sykdommer.

– Jeg har nå i 25 år jobbet med disse spørsmålene, men det har vært en helt ny situasjon. Alzheimers er virkelig noe forskrekkelig, det må jeg si, sier dronningen.

Moren Alice Sommerlath døde i 1997. Av søskenflokken på fire er det nå kun Silvia og broren Ralf (91) som fortsatt er i live. Broren Jörg gikk bort i 2006 etter lengre tids sykdom.