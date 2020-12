I år blir «julestjernen» synlig – første gang på 800 år

Det er første gang siden middelalderen, for 800 år siden, at man vil kunne se dobbeltplanetene som ett himmellegeme. 21. desember vil de to stå nærmest hverandre, sett fra jorden. Det er samme dag det er vintersolverv og man har den lengste natten i året før solen snur.

Hendelsen har allerede fått navnet «julestjernen» og fra 16. desember til 25. desember vil det visuelt være mindre enn diameteren til en fullmåne som skiller planetene. Den skal være mulig å se over store deler av verden.

Ifølge NRK vil det bli vanskelig å se fenomenet fra Norge. Størst sjanse vil man ha i Sør-Norge fra rundt klokken 17:00, ifølge kanalen. Da vil den ligge til vest, like over horisonten.

– Akkurat denne hendelsen er eksepsjonelt sjelden fordi planetene vil være så svært nære hverandre. Du må dra helt tilbake til før soloppgang 4. mars 1226 for å se noe slikt på nattehimmelen, sier astronom Patrick Hartigan ved Rice universitetet i en pressemelding.

Det er en slik planetarisk konjunksjon man lenge har trodd at skjedde som bakgrunn for fortellingen om Jesus fødsel. Ifølge phys.org skjedde det en planetarisk konjunksjon av Jupiter, Venus og stjernen Regulus i år 2 før Kristus fødsel, noe som kan ha vært en medvirkende årsak til at Betlehemsstjernen ble inkludert i Matteusevangeliet.

Neste mulighet til å se Jupiter og Saturn som én er i år 2080.