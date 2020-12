Fallos-flyruten som får russerne til å rase

Det russiske lavprisselskapet Pobeda har vært i hard motvind de siste dagene etter at det som tilsynelatende var en protestaksjon i luften, nådde det russiske luftfartstilsynet.

✈️ Пилот «Победы» поддержал Артема Дзюбу небесным «нефритовым стержнем» pic.twitter.com/IHwCXmQ7xS — Артем (@A_Yuzhakov) November 11, 2020

Under flyturen fra Moskva til Jekaterinburg 11. november utførte pilotene noen ekstra sirklinger omtrent midtveis i flyturen. Ved å se på flyruten i ettertid ser man at sirklene mistenkelig kan ligne en penis.

Støtteerklæring

Flymønsteret skal ha vært en støtteerklæring til Russlands landslagskaptein i fotball, Artjom Dziuba, som fikk ufrivillig lekket en onani-video av seg selv og dermed ble vraket fra det russiske landslaget.

Hendelsen fikk stor oppmerksomhet i Russland, og startet en debatt om landets trøblete holdninger til mannsroller.

Nå er det denne flyfiguren som har kapret debatten. Russiske luftfartsmyndigheter (Rosaviatsia ) anklager i en rapport flyselskapet for å ha satt de 102 passasjerene i potensiell fare, da de avvek fra den planlagte flyruten for å tegne figuren, melder The Moscow Times.

Kjøper ikke forklaringen

Flyselskapet skal ha fortalt til myndighetene etter hendelsen at de ekstra rundene var nødvendig for å brenne av tilstrekkelig drivstoff på Boeing 737-800-maskinen.

Luftfartsmyndighetene kjøper ikke denne forklaringen, og viser til at flyselskapet dagen i forveien fikk avvist en forespørsel til flykontrolltjenesten om å fly en lignende formasjon.

De mener disse to hendelsene tyder på en bevisst handling fra flyselskapet og viser manglende respekt for sikkerhetsprosedyrer, melder RBC.

De har heller ikke klart å finne igjen i flyets papirer om at det var overfylt med drivstoff, slik flyselskapet hevdet og brukte som begrunnelse.

Ber Aeroflot vurdere skikkethet



Ifølge informasjon på nettjenesten Baza Telegram skal pilotene, som fikk avvist sin ruteendring, ha takket flykontrolltjenesten for at de slapp å fly i formasjonen, da det ikke var etter deres ønske.

Det er ikke bragt på det rene om pilotene, som dagen etter lagde figuren, gjorde dette etter ønske fra flyselskapet, men Rosaviatsia mistenker dette i sin rapport.

Rosaviatsia skal ha bedt Pobedas eiere, Aeroflot, om å undersøke om lavprisselskapets ledelse «er skikket til jobben», ifølge The Moscow Times.