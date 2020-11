Det danske tollvesenet har gjort et stort funn av kontanter på flyplassen i København. Det ble funnet tre millioner danske kroner, noe som tilsvarer 4,3 millioner norske kroner.

Tollerne stanset seks reisende i forbindelse med aksjonen, skriver det danske tollvesenet på sine sider.

De reisende forsøkte å smugle pengene ut av Danmark.

– Dette er en oppsiktsvekkende stor mengde kontanter fordelt på relativt få reisende. Aksjonen bekrefter at utførsel av kontanter til utlandet er et område det er viktig for oss å fokusere på, sier Henrik Pagh Kold i det danske tollvesenet.

Aksjonen ble gjennomført i starten av november, og var målrettet mot potensiell hvitvasking av store, uanmeldte kontantbeløp.

Totalt har politiet gitt bøter til de seks reisende på om lag en million norske kroner. Personen som hadde flest kontakter på seg, fikk den største boten på rundt 360.000 norske kroner, opplyser tollvesenet.

Reisende som drar inn eller ut fra Danmark med mer enn 75.000 danske kroner, må oppgi beløpet til tollvesenet.