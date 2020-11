Soldatens beskjed forsvant med brevduen og kom aldri frem – funnet etter 110 år

Det var ved en ren tilfeldighet at et fransk ektepar snublet over en liten metallkapsel da de var på tur i grenseområdet Alsace i Frankrike i september. Paret ble nysgjerrige og åpnet kapselen.

Inni lå det et sammenkrøllet stykke papir med en beskjed noen skulle hatt i 1910. Brevet var skrevet på tysk og signert av en tysk soldat stasjonert i byen Ingersheim. Da brevet ble skrevet var byen tysk, men det er siden blitt et fransk område, skriver CNN.

Kurator Jardy holder brevet skrevet av en tysk soldat i 1910. Foran ligger kapselen brevet ble funnet i. Foto: Sebastien Bozon / AFP/NTB

Sendt rett før første verdenskrig

Brevet var adressert til en offiser og beskriver militærets planer og manøvre, bekrefter kurator Dominique Jardy ved Linge Museum i østlige Frankrike. Brevet er datert 16. juli, men årstallet er for utydelig til å kunne fastslå. Basert på informasjonen mener Jardy at det er fra tett før første verdenskrig, mest sannsynligvis 1910.

– Potthof-troppen ble beskutt da de ankom den vestlige grensen. Potthoff-troppen åpnet ild og trakk seg senere tilbake, står det i brevet. Videre står det at «ved Fechtwald ble halve troppen skadet, og troppen vender tilbake med store tap».

Aldri sett noe lignende på 40 år

Det franske paret begynte å mistenke at de hadde snublet over noe antikvarisk og tok de det med seg til Linge museum i Orbey. Der ble de møtt av kurator Jardy, som beskriver funnet som «unikt».

Bildet fra 20. februar 1943 viser daværende prinsesse Elizabeth og hennes søster Margaret Rose som skal til å sende et brev med en brevdue. Foto: AP/NTB

– Det ble trolig skrevet fire identiske brev som så ble sendt med hver sin brevdue. Duen som fraktet dette brevet må ha fløyet seg vill, forteller Jardy til Global News. I løpet av sine 40 år ved museet har han aldri sett noe lignende.

Brevduer var et viktig transportmiddel av brev og korte beskjeder i forkant av og under første verdenskrig. De ble flittig brukt, og enkelte duer mottok medaljer og utmerkelser for jobben de gjorde. Brevet og kapselen det lå i blir en del av museets permanente utstilling i Orbey.