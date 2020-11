Pantanal-området i Sør-Amerika er rammet av den verste brannen på flere tiår. Flammene har allerede slukt 28 prosent av elveslettene som strekker seg over deler av Brasil, Bolivia og Paraguay. Flere samfunn har gått tapt og skadene er omfattende.

Våtmarker som Pantanal absorberer store mengder karbon, og hindrer det fra å slippes ut i atmosfæren. Den 200.000 kvadratkilometer store våtmarken utgjør tre prosent av verdens våtmarksområder og er en nøkkelspiller i karbonkretsløpet. Når slike områder brenner slippes gassene ut i atmosfæren og bidrar til drivhuseffekten.

Brannmannskaper kjemper mot flammene i verdens største våtmark. Foto: Chico Ribeiro / Mato Grosso do Sul State Government/AP/NTB

– En nødssituasjon

Ifølge administrerende direktør ved miljøorganisasjonen ECOA oppsto brannene som følge av tørke.

– Dette er en nødssituasjon for klima med en tørke vi aldri før har sett. Pantanal-området er svært viktig for hele verden og er fundamental for livet på Jorden , sier Andre Luiz Siqueira til CNN.

Mindre branner er ikke unormalt i Pantanal-området, men årets ekstremtørke har gjort at brannene har spredt seg og kommet ut av kontroll. Så langt er det registrert over 21.200 branner i området i år. Til sammenligning ble det registrert 12.500 branner i hele 2005, som var områdets siste katastrofeår.

En oterbaby får hjelp av en veterinær etter å ha blitt skadet i flammene. Foto: Mauro Pimentel / AFP/NTB

Huser flere utrydningstruede arter

Ifølge vær- og klimaforsker Alberto Setzer er situasjon den verste siden man begynte å registrere branner i området.

Ifølge WWF er våtmarkene det området i Sør-Amerika med mest mangfold, og er hjemmet til flere utrydningstruede arter, blant annet jaguar, flodsvin, kaiman og kjempeoter. I tillegg er det en viktig rasteplass for 180 arter av migrerende fugler.

Området er avhengig av regnsesongen mellom november og mars, hvor tre fjerdedeler av området havner under vann. Det er like avhengig av at vannet trekker seg bort i de tørre månedene mellom april og september. Nå skulle det vært regnsesong i Pantanal-området, men flere av brannene er fremdeles ute av kontroll.

