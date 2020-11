Det ble nylig innført strengere tiltak i den amerikanske storbyen. Tiltakene er på nivå med de norske og innbefatter at barer og restauranter stenger dørene klokken 22 hver kveld.

I tillegg kan folk samles i grupper på 10 eller færre.

Nå, kort tid etter at tiltakene ble innført, varsler borgermester Bill de Blasio at nye og mer inngripende tiltak er på trappene. Skoler vil bli stengt om smitten fortsetter å øke, skriver BBC.

– Dette er vår siste sjanse til å stoppe den andre bølgen. Vi kan klare det, men da må vi handle nå, skrev Blasio på Twitter onsdag.

(Saken fortsetter under bildet)

New Yorks borgermester Bill de Blasio ber newyorkere ta grep. Foto: Spencer Platt / AFP/NTB

New York ble hardt rammet under bølge én, og ifølge Department of Health and Mental Hygiene mistet 18.000 newyorkere livet i perioden mars, april og mai. Bølge to skyller for øyeblikket over byen, og det er fryktet at tallene vil se enda mørkere ut enn det de gjorde i vår.

Samtidig øker smitten i flere stater og sykehusene er allerede på bristepunktet. I delstatene Missouri og Idaho har sykehusene sett seg nødt til å sende pasienter til andre sykehus på grunn av plassmangel.

I et intervju med CBS advarer epidemiolog Michael Osterholm mot de kommende månedene.

– Pandemiens mørkeste dager er mellom nå og neste vår, og det er ingen tvil om at sykehusene våre er i ferd med å nå bristepunktet, sier Osterholm, som driver avdelingen for forskning på smittsomme sykdommer ved University of Minnesota.

Video: Kampen gjennom Den store depresjonen gjentar seg i pandemiens episenter: